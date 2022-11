Vor Serienkiller-Action in You Staffel 4 tanzt sich Netflix-Star Penn Badgley in die Herzen seiner Fans – auf TikTok

You-Fans müssen sich noch gedulden, bis Staffel 4 der Serie auf Netflix erscheint. Star Penn Badgley verkürzt die Wartezeit mit einem skurrilen TikTok-Video.

Netflix-Star Penn Badgley begeistert You-Fans mit TikTok-Tanz

You - Du wirst mich lieben -Fans warten gespannt auf den Staffel 4-Start bei Netflix. Hauptdarsteller Penn Badgley zeigt jetzt auf TikTok, dass er nicht nur ein Händchen für erschreckend charmante Serienkiller hat. Auf der Social-Media-Plattform

In einem Video ist Badgley zu sehen, wie er im Duett mit TikToker Elyse Meyers zu Meghan Trainors Song Made You Look eine flotte Sohle aufs Parkett legt. Und die Fans können gar nicht genug davon bekommen.

"Penn Badgley bei TikTok ist die beste Sache aller Zeiten", heißt es dort etwa. Ein anderer Fan schreibt auf Twitter: "Ich werde enttäuscht von mir selbst sein, wenn ich mir nur wegen Penn Badgley einen TikTok-Account hole." You-Fans können mit neuer Energie auf Staffel 4 ihrer Lieblingsserie hinfiebern.

Wann kommt You Staffel 4 zu Netflix?

Bis dahin wird es auch nicht mehr lange dauern. Staffel 4 der Thriller-Serie ist allerdings in zwei Teile geteilt. Teil 1 erscheint am 10. Februar 2023, Teil 2 folgt am 10. März. Wie viele Folgen zu beiden Terminen erscheinen, steht noch nicht fest.

