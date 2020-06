Vor Snyder Cut: Wonder Woman Gal Gadot klaut Batmans Maske

Wann der Zack Snyder-Cut von Justice League erscheint, steht noch nicht fest. Vorab gibt es aber schon mal ein Bild vom Set mit Wonder Woman Gal Gadot als Batman.

Viele Fans hatten sich monatelang hartnäckig dafür ausgesprochen, nun bekommen wir tatsächlich Zack Snyder's Justice League. Mit der Fertigstellung der Version ist noch mal eine Menge zusätzlicher Arbeit und Kosten verbunden, aber die Stars aus dem DC-Film sind gern zur Stelle, soweit sie beispielsweise für die Aufnahme neuer Dialoge gebraucht werden.

Die Dark Knight-Trilogie bei Amazon Zum Deal Deal

Warten auf den Snyder Cut: Seht Wonder Woman als Batman

Nun ist auf Reddit ein neues Set-Bild von Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot aufgetaucht, die sich offenbar einfach mal spontan Batmans Maske geschnappt und übergestülpt hat - das wichtige Utensil bleibt ja immerhin in der DC-Familie. Auf dem Foto schaut sie allerdings weit fröhlicher drein, als wir es vom Dunklen Ritter gewohnt sind:

Die Justice League-Crew arbeitet bereits fieberhaft daran, die Vision von Zack Snyder umzusetzen. Dies beinhaltet insbesondere die Arbeit an visuellen Effekten oder auch dem Soundtrack, wobei am Ende natürlich auch noch alles sinnvoll zusammengeschnitten werden muss. Nicht geplant hingegen sind offenbar aufwändigere Reshoots mit den Stars.

Der Snyder-Cut soll mit einer Laufzeit von ca. 4 Stunden aufwarten. HBO Max könnte sich sogar dazu entscheiden, den Film in einzelnen Episoden bzw. mehreren Kapiteln zu veröffentlichen, womit Justice League praktisch zur Serie werden würde. Insgesamt über 30 Millionen Dollar werden angeblich in das Projekt gesteckt.

Laut Zack Snyder beinhaltet die Version, die wir 2017 im Kino gesehen haben, lediglich ein Viertel des Materials, das er damals abgedreht hat. Mithin können wir davon ausgehen, mehr oder weniger einen ganz neuen Film präsentiert zu bekommen. Jetzt heißt es nur noch: warten auf ein Release-Datum!

Mit Gal Gadot: Der deutsche Trailer zu Wonder Woman 1984!

Wonder Woman 1984 - Trailer (Deutsch) HD

Für alle Fans von Gal Gadot bzw. Wonder Woman gibt es derweil schlechte Nachrichten, denn die Fortsetzung Wonder Woman 1984 wurde in den USA vom Sommer auf den 2. Oktober 2020 verschoben. Wie sich das auf den deutschen Kinostart auswirkt, ist bislang noch nicht bekannt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie gefällt euch Gal Gadot als Batman?