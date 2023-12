Vor Spider-Man 4: Neue Marvel-Serie zeigt Peter Parker in alternativem Universum und wirft viele Fragen auf

Für Disney+ wurde vor Jahren eine neue Spider-Man-Animationsserie angekündigt, die nur langsam Gestalt annimmt. Jetzt wurde verkündet, dass das Projekt einen veränderten Titel trägt.

Neben den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland ist seit Jahren auch eine neue Animationsserie in Planung, die zu Disney+ kommen soll. Die Handlung der Serie soll sich um eine Version von Hollands Figur in einem alternativen Universum drehen, wobei der Superheld hier nicht von dem Star selbst gesprochen wird.

Zum Start der neuen Spider-Man-Serie gibt es immer noch kein Update. Dafür wurde jetzt enthüllt, dass die animierte Produktion einen anderen Titel trägt.

Neue Spider-Man-Serie für Disney+ hat neuen Titel bekommen

Wie The Direct berichtet, heißt die kommende Marvel-Produktion jetzt offiziell Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Bislang war sie mit dem Titel Spider-Man: Freshman Year bekannt.

Zuletzt erreichte uns zu der animierten Spider-Man-Serie die eher besorgniserregende Meldung, dass der Entwicklungsstand der Produktion von Marvel-Entlassungen beeinträchtigt werden könnte. Bisher gibt es keine offiziellen Infos dazu. The Direct spekuliert, dass Your Friendly Neighborhood Spider-Man von vornherein nur auf eine Staffel ausgelegt sein könnte. Um was es in der animierten Spider-Man-Serie genau gehen soll, weiß noch niemand so genau.

Was ist der Stand von Spider-Man 4?

Bisher ist ein vierter Spider-Man-Film mit Tom Holland nicht Teil des aktuellen MCU-Plans. Sony-Chefin Amy Pascal sprach zumindest schon darüber, dass weitere Filme mit dem Star kommen sollen. Konkretere Infos gibt es aber noch nicht.

