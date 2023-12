Nach Deadpool 3-Leaks verkündet ein Star nun selbst überraschende Marvel-Rückkehr – obwohl ihre Figur seit 5 Jahren tot ist

Im nächsten Jahr trifft Ryan Reynolds in Deadpool 3 auf viele bekannte Figuren aus dem Marvel-Multiversum. Eine Figur, die schon in Deadpool 2 gestorben ist, kehrt auch zurück.

Deadpool 3 wird im nächsten Jahr zwar der einzige MCU-Blockbuster im Kino sein, aber dafür ein Großereignis für Marvel-Fans. Die Fortsetzung vereint nicht nur Ryan Reynolds und Hugh Jackman als Deadpool und Wolverine vor der Kamera, sondern holt als Multiversums-Abenteuer auch zahlreiche Charaktere aus dem X-Men-Universum (und weiteren) zurück.

Einige Gastauftritte und Marvel-Verbindungen wurden bereits durch Bilder-Leaks von den Deadpool 3-Dreharbeiten verraten, was Ryan Reynolds mit witzigen Fake-Spoilern konterte. Die nächste Enthüllung kommt nun jedoch von offizieller Seite. Ein Star hat seine unerwartete Rückkehr jetzt bestätigt. Achtung, es folgen Spoiler.

Deadpool 3 bringt die Marvel-Figur Vanessa zurück, obwohl sie schon gestorben ist

Im Interview mit ComicbookMovie bestätigte Morena Baccarin ihre Marvel-Rückkehr als Vanessa Carlysle.

Meine Drehtage sind bereits abgeschlossen [...] und ich glaube, das wird richtig gut! Ich denke, die Fans erwartet eine spaßige Überraschung.

Ihre Figur trat erstmals als Wade Wilsons Partnerin in Deadpool auf, ehe sie zu Beginn von Deadpool 2 getötet wurde.

20th Century Studios Morena Baccarin als Vanessa in Deadpool 2

Ganz überraschend kommt Vanessas Rückkehr allerdings nicht. Bereits in einer Deadpool 2-Abspannszene veränderte Wade Wilson dank eines Zeitreisegeräts die Vergangenheit und verhinderte unter anderem Vanessas Tod. Welche Auswirkungen diese Veränderung auf seine Realität hat, haben wir nicht gesehen.



Ob wir in Deadpool 3 wirklich die gerettete Vanessa oder eine ganz andere aus dem Marvel-Universum zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt. Im Interview stimmt Morena Baccarin euphorisch zu, dass es Zeit wäre, auch mal in ein Superheldenkostüm zu schlüpfen. In den Marvel-Comics ist ihr Alter-Ego auch als Mutanten-Gestaltwandlerin Copycat bekannt.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Die Marvel-Fortsetzung mit Deadpool und Wolverine läuft ab dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Zudem wurden bereits die Starts der bei Disney+ streamenden MCU-Serien Echo, Agatha: Darkhold Diaries und X-Men '97 für das kommende Jahr bestätigt.

