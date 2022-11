Vor The Batman 2: How I Met Your Mother-Star spielt wichtige Rolle in Pinguin-Serie mit Colin Farrell

Vor The Batman 2 bekommt Colin Farrell eine eigene Pinguin-Serie über den Bösewicht. Jetzt steht fest, dass How I Met Your Mother-Star Cristin Milioti die Tochter einer Schlüsselfigur spielt.

Auf The Batman 2 müssen DC-Fans noch eine ganze Weile warten. Obwohl die Fortsetzung mit Robert Pattinson schon angekündigt wurde, dürfte der Blockbuster nicht vor 2024 erscheinen. Warner Bros. baut das düstere Universum von Matt Reeves trotzdem vorher schon aus – mit mehreren Spin-off-Serien, zu denen auch The Penguin gehört.

Neben Colin Farrell in seiner The Batman-Rolle als perfider Bösewicht ist jetzt ein weiterer Star für eine Schlüsselrolle besetzt worden.

How I Met Your Mother-Star Cristin Milioti spielt Gangsterboss-Tochter in Pinguin-Serie

Inhaltliche Details zur Pinguin-Serie sind noch nicht bekannt. Zuletzt wurde nur verkündet, dass Mare of Easttown-Regisseur Craig Zobel als Regisseur an Bord ist. Wie jetzt laut Variety feststeht, stößt How I Met Your Mother-Star Cristin Milioti ebenfalls zum Cast der DC-Serie dazu. In der Sitcom spielte sie die titelgebende Mutter von Teds Kindern, die tragisch verstarb.

In der Pinguin-Serie wird Milioti als Sofia Falcone zu sehen sein, die Tochter von Gangsterboss Carmine Falcone (John Turturro). Vermutlich tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters, der in The Batman gestorben ist, falls das Spin-off zeitlich nach den Ereignissen von Matt Reeves' Film spielt. Das Ende des DC-Blockbusters deutete zumindest an, dass der Pinguin jetzt die mächtige Position des toten Falcone übernehmen will.

Ein Starttermin für die Pinguin-Serie steht noch nicht fest. Daneben entwickelt Warner mit Matt Reeves eine weitere DC-Serie aus dessen Batman-Universum, die in Arkham Asylum spielen soll.

