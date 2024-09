"Wahrscheinlich sollte ich das nicht sagen": Gandalf-Darsteller Ian McKellen plaudert geheime Herr der Ringe-Pläne aus

Der Herr der Ringe-Zauberer Gandalf weiß, wie man ein Geheimnis bewahrt. Sein Darsteller Ian McKellen offenbar nicht, denn nun hat er sich zu Mittelerdes Kino-Zukunft verplappert.

Nachdem Gandalf-Darsteller Ian McKellen letzte Woche erst verraten hatte, dass der neue Herr der Ringe-Film an seiner Rückkehr interessiert sei, sorgte der Star nun für die nächste Überraschung, als er sich zu dem Umfang des neuen Mittelerde-Kinofilms The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum verplauderte.

Ian McKellen verrät: Statt nur einem kommen 2 neue Herr der Ringe-Filme zu Gollum

Die Informationen zum neuen Herr der Ringe-Film über Gollum, an dem auch Peter Jackson wieder beteiligt ist, sind dünn gesät. Lediglich, dass der vormalige Ringträger Gollum im Zentrum steht und Figuren wie Legolas zurückkehren könnten, wissen wir bereits. Umso überraschender war da die Enthüllung, die der sechsfache Gandalf-Darsteller Ian McKellen jetzt zu Gast in der Morgenshow This Morning machte:

Alles was ich weiß, ist das sie mich angerufen haben und erklärt haben, dass diese Filme sich zum Gollum drehen. Andy Serkis, der Gollum gespielt hat, wird Regie führen. Und Anfang des nächsten Jahres soll das Drehbuch bei mir ankommen. Und dann werde ich entscheiden, ob ich zurückkommen will. Aber das würde ich wohl. Erstens würde ich es lieben, nach Neuseeland zurückzugehen. Und zweitens gefällt mir die Idee nicht, dass jemand anderes Gandalf spielt.

Nachgefragt, ob es mehr als einen Gollum-Film geben werde, verriet Herr der Ringe-Star Ian McKellen:

Man hat mir gesagt, es sind zwei Filme. Wahrscheinlich sollte ich das gar nicht sagen. Ich habe noch kein Skript gelesen und ich weiß nicht, wann es spielt oder wo es gedreht wird. Heutzutage könnten sie es vermutlich von daheim in London drehen. Aber ich würde lieber nach Neuseeland zurückkehren.

Mit diesem Wissen ergeben die vorigen Aussagen Ian McKellens, die neue Herr der Ringe-Produktion solle "sich ranhalten" und es könne sein "letzter Job" werden, noch mehr Sinn. Denn das Gollum-Abenteuer ist gerade sehr viel umfangreicher geworden und auch wenn er sein Alter augenzwinkernd kommentiert, wird der 85-Jährige nicht jünger.

Wann starten die neuen Herr der Ringe-Filme zu Gollum?

Dass Warner mehrere neue Herr der Ringe-Realfilme plant, ist schon länger bekannt. Nicht aber, dass Gollum gleich mehrere Abenteuer erhalten soll. Sméagols erster Film ist mit einem Kinostart für 2026 angekündigt. Wenn die neue Reihe sich an die bisherigen Trilogie-Veröffentlichungen hält (und ihr Doppel vielleicht sogar zusammen dreht), dürfte uns die Gollum-Fortsetzung ein Jahr später, also 2027, erwarten.

Dieses Jahr startet zu Weihnachten außerdem der erste Herr der Ringe-Anime Die Schlacht der Rohirrim am 12. Dezember 2024 im Kino.

Nach der Offenbarung von Bösewicht Sauron werden die Karten in Mittelerde neu gemischt. Das Ergebnis der 2. Staffel betrachten Esther und Mario mit sehr unterschiedlichem Blick. Auf einen spoilerfreien ersten Podcast-Teil folgt eine Serien-Besprechung mit tiefergehender Herr der Ringe-Analyse.