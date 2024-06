Gandalf-Rückkehr im neuen Herr der Ringe-Film? Für Ian McKellen könnte es "mein letzter Job" sein

Wird im neuen Herr der Ringe-Film ein anderer als Ian McKellen den Zauberer Gandalf spielen? Der Star würde zu seiner ikonischen Rolle in jedem Fall gern zurückkehren.

Der jüngst angekündigte neue Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum spielt zu einer Zeit, in der viele bekannte Figuren die Welt von Mittelerde bevölkern. Entsprechend wollen die Fans der vorigen Fantasy-Kinoabenteuer von Peter Jackson wissen, wer beim neusten Leinwand-Ausflug zurückkehren könnte. Und Sir Ian McKellen, der bereits sechs Mal den Zauberer Gandalf spielte, hat nun eine hoffnungsvolle Antwort.



Herr der Ringe-Film zu Gollum könnte Ian McKellen ein letztes Mal als Gandalf zurückbringen

Andy Serkis dreht in Neuseeland, mit Rückendeckung von Peter Jackson als Produzent, den Film The Hunt for Gollum, also "Die Jagd nach Gollum". Was zum neuen Herr der Ringe-Film bereits bekannt ist, hält sich in diesem frühen Produktionsstadium noch in Grenzen. Es wird jedoch erwartet, dass der Fantasy-Film seinem Titel gemäß Gandalfs und Aragorns Suche nach dem vormaligen Ringträger Gollum/Sméagol beleuchtet, der Bösewicht Sauron den neuen Hobbit-Ringbesitzer zu enthüllen droht.

Nachdem Aragorn-Star Viggo Mortensen zuletzt sein vorsichtiges Interesse an einer Rückkehr bestätigt hatte, solange das Alter seiner Figur stimmt, äußerte sich nun auch Gandalf-Darsteller Ian McKellen gegenüber der London Times zu seiner potenziellen zauberhaften Rückkehr (via CBR ):

Warner Gandalf in der Hobbit-Trilogie

Ich habe gehört, dass sich etwas im Land von Tolkien bewegt [...]. Ich habe mich [wegen meiner aktuellen Theaterrolle] seit Monaten nicht rasiert. Aber es gibt noch kein Drehbuch, kein Angebot [an mich als Schauspieler] und keinen Plan. Wenn ich noch lebe, [bin ich aber interessiert].

Elan hat der 85-jährige Herr der Ringe-Star also definitiv, seine ikonische Mittelerde-Figur ein weiteres Mal zu verkörpern. Auch wenn er sich bei jedem neuen Rollenangebot mittlerweile sagt: "Das könnte mein letzter Job sein."

Anders als Aragorn ist Gandalf mit langem Bart und grauer Robe nicht so sehr an das Alter der Menschen in Mittelerde gebunden. Auch wenn Ian McKellen seit Der Herr der Ringe: Die Gefährten 23 Jahre gealtert ist, wäre er wohl derjenige Darsteller, der am ehesten noch einmal in die Rolle des (von Anfang an alten) Zauberers schlüpfen könnte.

Gandalf-Rückkehr: Wann kommt der Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum mit ins Kino?

Ein konkretes Datum für die Realfilm-Kinorückkehr ins Herr der Ringe-Universum wurde noch nicht verkündet. Sehr wohl aber ein Jahr: 2026. Gemäß der vorigen Mittelerde-Abenteuer erwarten viele ein Wiedersehen zu Weihnachten mit Gandalf, Aragorn, Gollum und Co.

Ein neuer animierter Herr der Ringe-Film namens The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim startet bereits dieses Jahr am 12. Dezember 2024 im Kino.