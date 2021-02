Wann kommen die neuen Snowpiercer-Folgen bei Netflix? Das findest du ab sofort leicht selbst raus

Bei Netflix erscheint zurzeit jede Woche eine neue Folge der 2. Staffel Snowpiercer. Wann und an welchen Wochentagen die nächsten Episoden erscheinen, könnt ihr bei Netflix selbst nachschauen.

In der postapokalyptischen Welt von Snowpiercer ist die Welt zu einem riesigen Eisklumpen geworden. Die wenigen Überlebenden sind in einem Zug, der die restlichen Menschen in eine Klassengesellschaft unterteilt. Dadurch sind starke Konflikte natürlich vorprogrammiert.

Bei Netflix ist jetzt die 2. Staffel der Serie angelaufen, in der Game of Thrones-Star Sean Bean eine wichtige neue Rolle spielt. 2 der insgesamt 10 Episoden sind schon online, der Rest folgt im Wochentakt. An welchen Wochentagen und an welchem Datum genau die nächsten Folgen der Snowpiercer-Serie erscheinen, könnt ihr bei Netflix auch einfach selbst nachschauen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Snowpiercer Staffel 2!

Die neuen Folgen der 2. Staffel Snowpiercer erscheinen immer dienstags bei Netflix

Da sich Netflix am wöchentlichen Rhythmus der US-Ausstrahlungen beim Sender TNT orientiert, erscheint nur eine Folge Snowpiercer pro Woche. Am Dienstag, den 26. Januar ging es los mit Episode 1. Folge 2 ist heute am 2. Februar zum Streamen online gekommen.

Damit ihr in Zukunft nicht das Netz durchforsten oder nochmal Artikel wie diesen hier anklicken müsst, findet ihr die Termine der neuen Snowpiercer-Folgen auch einfach bei Netflix selbst. Wenn ihr bei der Serie auf Folgen und Infos klickt und die 2. Staffel auswählt, steht zu jeder kommenden Episode das Datum der Veröffentlichung dabei.

Für Fans von Snowpiercer: Podcast zu Staffel 1 der Sci-Fi-Serie auf Netflix

Bis zur Veröffentlichung von Folge 6 am 2. März 2021 stehen die Daten bei Netflix aktuell fest. Für die Folgen 7 bis 10 ist zurzeitangegeben. Ob es bei den Ausstrahlungen noch zu Verschiebungen kommen könnte, erfahrt ihr also direkt auf der Serienseite bei Netflix.

Über Pro und Contra der Serie haben wir auch bei Streamgestöber gesprochen:

Ebenso ambivalent wie die Moral zwischen Klassenbewusstsein und notwendigem Übel in der Serie kann auch die Meinung über Snowpiercer ausfallen. Im Serien-Check unterhalten sich Max und Jenny über die Grundidee zur Serie und die Unterschiede zum Film.