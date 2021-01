Netflix-Angebot im Februar 2021: Alle neuen Filme und Serien des Monats

Netflix stellt das Programm für den Februar 2021 vor. Freut euch auf viele neue Filme und Serien. Mit dabei sind Godzilla 2, eine neue deutsche Serie und Baywatch.

Was startet im Februar auf Netflix? Der Streamingdienst bringt großformatiges Kino in unsere Wohnzimmer: Wenige Monate vor dem Start von Godzilla vs Kong kommt die Monster-Action Godzilla 2: King of the Monsters in die Flatrate. Unter den lizensierten Titeln fällt auch Baywatch mit Dwayne Johnson und das Coming-of-Age-Highlight Eighth Grade auf.

Unbedingt vormerken solltet ihr euch Malcolm and Marie, den Liebesfilm mit Spider-Man-Star Zendaya und Tenet-Protagonist John David Washington. Außerdem startet im Februar die nächste deutsche Netflix-Serie: Tribes of Europa.

Neue Serien im Februar 2021 bei Netflix

Hinweis: Diese Starts stammen aus der Vorschau-Rubrik der Netflix-App und eigener Recherche. Wir aktualisieren den Artikel um weitere Neuzugänge, sobald sie feststehen.

