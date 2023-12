Die 20 besten Netflix-Serien 2023: Eine Überraschung konnte dieses Jahr sogar One Piece toppen

Bei Netflix gab es 2023 wieder viele neue Serien zu entdecken – vom Fantasy-Hit bis zur deutschen Thriller-Überraschung. Hier findet ihr die Top 20 der besten Netflix-Serien des Jahres im Ranking.

Wer bei Netflix den nächsten Serien-Titel für einen Binge sucht, wurde auch dieses Jahr wieder vor eine gewaltige Auswahl gestellt. Mit 165 neuen Serien und über 80 neuen Staffeln ließ der Streaming-Dienst jede noch so sauber geführte Merkliste wieder eskalieren. Denn neben Überfliegern wie One Piece und The Night Agent gab es einige hervorragende neue Shows zu entdecken.

Welche neuen Netflix-Serien haben sich 2023 wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps sind womöglich an euch vorbeigegangen? Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.

Die besten Netflix-Serien 2023: Platz 20 bis 11

Von Fantasy, Action, Horror und Sci-Fi über deutsche Thriller-Kost bis hin zu spannenden Dokumentationen: Die Top 20 der bestbewerteten Netflix-Serien des Jahres zeichnen sich durch eine Vielfalt an Genres aus, die für jeden Seriengeschmack etwas bereithält.



Für das Ranking haben wir uns die Bewertungen der Moviepilot-Community für alle neuen Netflix-Serien des Jahres 2023 angeschaut. In die Auswahl kamen alle Neuheiten, die von mindestens 50 Moviepilot:innen bewertet wurden.

Netflix Physical 100

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 10: Bodies

Netflix Bodies

Die Top 10 der besten Netflix-Serien des Jahres eröffnet die Comicadaption Bodies, die einen ungewöhnlichen Mix aus Krimi, Science-Fiction und hirnverknotenden Mystery-Twists bietet. Denn hier werden vier Londoner Ermittler:innen aus unterschiedlichen Zeitebenen – von 1890 bis ins Jahr 2053 – mit ein und demselben Mordfall konfrontiert. Wer verschachtelte Rätsel-Serien wie Dark oder dessen Nachfolger 1899 liebt, kam dieses Jahr nicht an Bodies vorbei.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 9: The Night Agent

Netflix The Night Agent

In The Night Agent wartet der FBI-Mitarbeiter Peter Sutherland im Keller des Weißen Hauses auf Notrufe von Undercover-Agenten. Als es eines Nachts klingelt, wird er in eine gefährliche Verschwörung um einen Maulwurf in den höchsten Ebenen der US-Regierung hineingezogen. Die spannende Action-Thriller-Serie wurde in Windeseile zum Hit und landete sogar in der Topliste der meistgeschauten Netflix-Serien überhaupt.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 8: Der Untergang des Hauses Usher

Netflix Der Untergang des Hauses Usher

Mit seiner 5. und letzten Horror-Serie für den Streamingdienst Netflix widmet sich Mike Flanagan dem literarischen Schaffen von Edgar Allan Poe und vermischt Motive sowie Kurzgeschichten zu einer Jahrzehnte umspannenden Erzählung vom Aufstieg und bitterem Fall der Pharma-Familie Usher. Ekelig, bitterböse, albtraumhaft verstörend und manchmal überraschend witzig: Mit der Der Untergang des Hauses Usher hat Flanagan ein weiteres Horror-Meisterwerk kreiert.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 7: Das Gesetz nach Lidia Poët

Netflix Das Gesetz nach Lidia Poët

Als einzige nicht-englischsprachige Produktion in der Top 10 zeigt Das Gesetz nach Lidia Poët, dass auch internationale Netflix-Serien nicht zu unterschätzen sind. Das italienische Original folgt als historische Krimiserie den Erlebnissen der ersten Anwältin Italiens. Auch ohne anerkannte Zulassung lässt es sich Lidia Poët nicht nehmen, im Turin des späten 19. Jahrhunderts Menschen dabei zu helfen, die Wahrheit über unterschiedliche Verbrechen herauszufinden.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 6: Beef

Netflix BEEF

Die Netflix-Serie Beef hebt einen Verkehrsstreit auf ein ganz neues Level der Eskalation. Die Karrierefrau Amy (Ali Wong) muss immer perfekt sein. Dannys (Steven Yeun) Leben hingegen ist ein einziger Kampf. In ihrem gegenseitigen Hass finden sie das ideale Ventil für den Stress, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind – und reißen dabei alle Menschen in ihrem Umfeld mit in den Abgrund. Das Resultat begeistert als bitterböser Mix aus intensiven Wendungen, schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 5: Arnold

Netflix Arnold

Nein, FUBAR war nicht die beste Schwarzenegger-Serie in diesem Jahr. Mehr Begeisterung bei der Moviepilot-Community entfachte die dreiteilige Dokumentation Arnold als nostalgischer Blick auf das bisherige Schaffen des Terminators, welches nicht nur seine Filmarbeiten umfasst. Arnold Schwarzenegger führt uns persönlich durch die prägendsten Momente seiner Karriere – von seinen Anfängen als Bodybuilder über den Durchbruch als Hollywood-Star bis zur Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 4: Beckham

Netflix Beckham

Netflix hat nicht nur jede Menge fiktiver Stoffe im Angebot, sondern auch einige fantastische Dokumentationen. Als bestbewertete Doku-Serie landet das Porträt des Profifußballers David Beckham sogar in der Top 5 der Netflix-Highlights 2023. Über 4 Episoden zeichnet das Format die Höhen und Tiefen der Karriere Beckhams nach und liefert zugleich einen sehr persönlichen Einblick in das Leben des ikonischen Briten.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 3: Lockwood & Co

Netflix Lockwood & Co

Dass die von Joe Cornish entwickelte Fantasy-Serie Lockwood & Co auf Platz 3 gelandet ist, ist ein bittersüßer Erfolg. Die Geschichte der jungen Geisterjäger Lucy Carlyle, Anthony Lockwood und George Karim konnte viele begeisterte Fans finden. Aber es waren nicht genug. Knapp vier Monate nach dem Start setzte Netflix die Serie nach nur einer Staffel wieder ab.

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 2: One Piece

Netflix One Piece

Gemeinsam mit One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda haben die Showrunner Matt Owens und Steven Maeda hart daran gearbeitet, die Integrität der extrem populären Vorlage zu bewahren und die schräge Welt der Strohhutbande in das Live-Action-Medium zu transportieren. Mit unverschämt sympathischen Hauptfiguren und viel Liebe zu Manga und Anime wurde die Piraten-Fantasy-Serie One Piece zu einer der besten Live-Action-Umsetzungen, die Netflix bisher hervorbrachte. Nur eine Serie konnte diesen Erfolg noch übertrumpfen:

Die besten Netflix-Serien 2023 – Platz 1: Blue Eye Samurai

Netflix Blue Eye Samurai

Kurz vor Abschluss des Jahres hat Netflix noch eine der größten Überraschungen aus dem Hut gezaubert, die kaum jemand auf dem Schirm hatte. Die von Logan-Autor Michael Green und seiner Frau Amber Noizumi erdachte Animationsserie (für erwachsene Zuschauende) gelang in kürzester Zeit an die Spitze der besten Netflix-Serien des Jahres.

Das im 17. Jahrhundert angesiedelte und äußerst brutale Samurai-Abenteuer überzeugt nicht nur mit komplexen Charakteren und imposanter Action, sondern auch durch seinen einzigartigen Stil. Die atemberaubend gestalteten Bilder, die kreativen Kampf-Sequenzen und ein fantastischer Soundtrack formen Blue Eye Samurai zu einem seltenen Netflix-Meisterwerk.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

