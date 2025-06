Wann kommt Elio zu Disney+? Das Pixar-Abenteuer könnte schon in 3 Monaten im Abo streamen

Der neue Pixar-Film Elio ist in den deutschen Kinos eingetroffen und liefert ein bildgewaltiges und herzerwärmendes Sci-Fi-Abenteuer. Doch wann kommt der Film zu Disney+?

Nach dem Milliardenerfolg von Alles steht Kopf 2 ist die Animationsschmiede Pixar seit dem 19. Juni 2025 mit ihrem neuesten Streich zurück im Kino. Elio erzählt die Geschichte eines einsamen Jungen, der es sich in den Kopf gesetzt hat, für immer ins Weltall auszuwandern.

Wer es jetzt schon nicht erwarten kann, den Film in den eigenen vier Wänden zu sehen, erhält in diesem Artikel die Antwort auf die brennende Frage: Wann kommt das Sci-Fi-Abenteuer ins Streaming-Abo zu Disney+?

Elio bei Disney+: Wann kommt das Pixar-Abenteuer ins Streaming-Abo?

Bisher hat Disney+ keinen offiziellen Termin für den Streaming-Start von Elio bekanntgegeben. Vergangene Veröffentlichungszeiträume großer Disney- und Pixar-Filme können uns jedoch schon jetzt einen Richtwert geben, wann wir etwa mit dem Animationsabenteuer im Abo rechnen können. Als Maßstab können hier so der letzte Pixar-Film Alles steht Kopf 2, sowie die letzten großen Disney-Releases, Mufasa: Der König der Löwen und Schneewittchen, dienen.

Alles steht Kopf 2 startete am 12. Juni 2024 in den deutschen Kinos und ist am 25. September bei Disney+ eingetroffen. Der Abstand betrug hier etwa dreieinhalb Monate. Mufasa: Der König der Löwen ist am 20. Dezember 2024 in den hiesigen Lichtspielhäusern an den Start gegangen. Der Streaming-Release auf Disney+ folgte am 26. März 2025, also knapp über drei Monate später. Schneewittchen ist hingegen am 20. März 2025 in den deutschen Kinos gestartet und wurde am 11. Juni 2025 ins Programm bei Disney+ aufgenommen. Der Abstand betrug hier etwas weniger als drei Monate.

Kommt ein ähnlicher Veröffentlichungszeitraum zum Tragen wie bei diesen Kino- und Streaming-Releases, können wir mit Elio womöglich schon in etwa drei Monaten bei Disney+ rechnen. Demnach könnte das Sci-Fi-Abenteuer dort bereits etwa Mitte bis Ende September 2025 erscheinen.

Pixar-Abenteuer Elio im Stream: Heimkinostart erfolgt früher

Wer nicht auf den Streaming-Start von Elio bei Disney+ warten möchte, wird schon einige Wochen zuvor die Chance erhalten, den Pixar-Film im Heimkino zu streamen. Als Video-on-Demand wird Elio als Kauf- und Leihtitel bei den üblichen Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV oder MagentaTV erscheinen.

Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit gegeben, den Film als DVD, Blu-ray oder 4K-Disc zu erwerben. Bis dahin könnt ihr Elio noch auf der großen Leinwand im Lichtspielhaus eures Vertrauens sehen.