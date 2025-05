Kommt The Bondsman Staffel 2? Der Fantasy-Horror von Amazon Prime wird zur Enttäuschung für Fans

In Amazons Horror-Actionserie The Bondsman jagt Kevin Bacon acht Folgen lang aus der Hölle entflohene Dämonen. Aber wird die Geschichte mit Staffel 2 fortgesetzt?

Die Horrorserie The Bondsman ist seit dem 3. April bei Prime Video verfügbar und erzählt die Geschichte des Kopfgeldjägers Hub Halloran (Kevin Bacon), der im Auftrag des Teufels gefährliche Dämonen töten muss, die aus den Untiefen der Hölle entflohen sind. Nach acht kurzen Folgen ist der knallharte Supernatural-Ersatz aber noch längst nicht zu Ende.

Mit einem dramatischen Cliffhanger lässt The Bondsman seine Fans am Ende ungeduldig direkt auf die nächste Season warten. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wird es eine 2. Staffel von The Bondsman mit Kevin Bacon geben?

Update Mai 2025: Etwas über einen Monat nach der Ausstrahlung hat Amazon den Stecker gezogen und The Bondsman leider abgesetzt. Eine 2. Staffel der Fantasy-Horrorserie wird es somit nicht geben.

The Bondsman setzt eine kleine Serien-Pechsträhne der Low-Budget-Schmiede Blumhouse Productions fort. Die bisherigen Serienproduktionen für Amazon Prime Video, The Horror of Dolores Roach und The Sticky, wurden beide ebenfalls nach nur einer Staffel wieder abgesetzt.

Für Fans der Serie wäre eine Verlängerung absolut notwendig gewesen. Die erste Staffel wurde nämlich mit einem großen Cliffhanger beendet. Hier könnt ihr mehr zum The Bondsman-Ende und dessen Auswirkungen auf Staffel 2 nachlesen.

Auch Hauptdarsteller Kevin Bacon teilt die Enttäuschung über das vorzeitige Ende von The Bondsman. Kurz nach der Absetzung meldet er sich in einem Instagram-Video zu Wort:

Ich finde es wirklich schade, dass The Bondsman nicht für eine zweite Staffel zurückkommt. Ich habe es wirklich geliebt, in Hub Hallorans Schuhe zu schlüpfen, diese Serie mit so vielen großartigen, talentierten Leuten zu machen, diese Musik zu machen. Ich wünschte, ich hätte eine Erklärung für euch, aber die habe ich ehrlich gesagt nicht.

