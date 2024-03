Wann kommt The Rookie Staffel 6, Episode 4? Die neue Folge läuft später und erinnert an knallharten Cop-Thriller

Die 6. Staffel von The Rookie läuft gerade, aber wann kommt Episode 4? Die Krimiserie macht nämlich gerade eine 20-tägige Pause durch.

Nach über fünf Staffeln kann Nathan Fillions John Nolan aus The Rookie kaum noch als Anfänger bezeichnet werden, aber er lernt fleißig weiter im Polizeidienst dazu. Seit Februar läuft die 6. Staffel, allerdings müssen Fans der Serie geduldig sein. Denn seit der letzten Episode sind schon 12 Tage ins Land gezogen. Wann geht es mit The Rookie Folge 4 weiter?

Dann kommt The Rookie Staffel 6, Folge 4

Die letzte Episode der neuen Staffel feierte am 4. März Premiere. Die 4. Folge von The Rookie Staffel 6 wird am 27. März in Deutschland bei Sky/WOW * veröffentlicht, also wie immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung.

Die Folge trägt den Titel Training Day und hat laut The Wrap folgenden Inhalt:

Es ist der erste Tag, an dem Officer Aaron Thorsen (Tru Valentino) seit dem Angriff zurück ist, und er wird mit einer Reihe von stressigen Fällen beauftragt, um festzustellen, ob er bereit ist zu arbeiten. An anderer Stelle untersucht das Team einen Mordfall mit einer möglichen Verbindung zum Pentagramm-Killer.

Aaron wurde im Finale der 5. Staffel angeschossen und in ein künstliches Koma versetzt. Der Titel der Episode erinnert an den Thriller Training Day aus dem Jahr 2001, in dem der junge Cop Ethan Hawke einen Tag mit Veteran Denzel Washington durch L.A. fährt und hautnah Zeuge von Korruption und Verbrechen in Uniform wird.

Danach kehrt die Serie erstmal zu ihren regulären Sendeterminen zurück. Folge 5 heißt "The Vow" und wird am 2. April in den USA ausgestrahlt und in Deutschland verfügbar sein.

So kannst du The Rookie Staffel 6 schauen

Die neuen Folgen der 6. Staffel kommen erstmal in der englischen Originalfassung immer mittwochs zum Streaming-Dienst WOW. Im März folgen deutsche Untertitel und im Mai die deutsche Synchronisation: