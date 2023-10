Wartet nicht auf John Wick 5: Das neue Rache-Inferno von Action-Gott John Woo ist ein Fest aus Sprengfallen, Kopfschüssen und absurden Zeitlupen

Eine Rachegeschichte mit originellem Konzept erwartet euch im neuen Action-Knaller von Face/Off-Regisseur John Woo. Für Silent Night arbeitete er mit mehreren John Wick-Veteranen zusammen.

Filmlegende John Woo lässt es wieder knallen. Der Mann, der sich mit The Killer, Hard-Boiled und Face/Off in die Annalen der Action-Geschichte einschrieb, legt seinen ersten US-Film seit Paycheck aus dem Jahr 2003 vor. Seine neue Rache-Story heißt Silent Night - Stumme Rache und der erste Trailer strotzt vor Action. Aber seht selbst!



Schaut euch hier den Trailer für Silent Night an:



Silent Night - Trailer (English) HD

Silent Night hat eine ungewöhnliche Grundidee

In den letzten 20 Jahren hat John Woo in China großangelegte Historienepen wie Red Cliff und The Crossing verwirklicht. Sein neuer Hollywood-Film sieht dagegen wie ein Action-Experiment im kleinen Format aus. Silent Night ist laut der offiziellen Synopsis eine ...



[...] düstere Rachegeschichte eines gequälten Vaters (Joel Kinnaman), der mit ansehen muss, wie sein kleiner Sohn stirbt, als er an Heiligabend in das Kreuzfeuer einer Bande gerät. Während er sich von einer Wunde erholt, die ihn seiner Stimme beraubt, macht er Rache zu seiner Lebensaufgabe und beginnt ein hartes Trainingsprogramm, um den Tod seines Sohnes zu rächen.

Die Story lässt Einheitsware vermuten, für die sich Woo normalerweise nicht hergibt. Interessanter ist das Konzept von Silent Night. Der Action-Film verzichtet auf Dialoge, wie John Woo im Juli gegenüber Vulture erklärte:

Der ganze Film kommt ohne Dialoge aus. So konnte ich die Geschichte mit Bildern erzählen, um zu zeigen, wie sich die Figur fühlt. Wir verwenden Musik anstelle von Sprache. Und der Film besteht nur aus Bildern und Tönen.



Disney Im Köreper des Feindes

Wer sich an die Somewhere Over the Rainbow-Sequenz aus Im Körper des Feindes (oder x-beliebige Szenen aus Woos Filmografie) erinnert, weiß, dass der Hongkonger Regisseur auch ohne Dialoge große Emotionen orchestrieren kann.

John Woo setzte Silent Night mit einigen aus dem John Wick-Team um



Der Name John Woo dürfte unter Genre-Fans genügen, um sie zum Kinoschalter zu bewegen, aber auch das weitere Personal hinter den Kulissen klingt vielversprechend. Woo setzte den Film mit mehreren Produzenten von Filmen wie John Wick und Sicario um.



Dan Laustsen, Kameramann von John Wick: Kapitel 4, ist dabei, dasselbe gilt für Schnittmeister Nathan Orloff, und Stunt-Koordinator Jeremy Marinas, der für die Fights in John Wick 4 mitverantwortlich war (Scott Adkins hat Marinas im Rahmen seiner Art of Action-Reihe interviewt ).

Silent Night - Stumme Rache erscheint am 14. Dezember 2023 in den deutschen Kinos. Wer sich von Joel Kinnamans Action-Statur überzeugen will, kann das derzeit mithilfe von James Gunns The Suicide Squad tun, der bei Netflix zum Katalog gehört.