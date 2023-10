Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan dreht Sci-Fi-Serie – und es gibt schon 2 Parallelen zum Meth-Epos

Vince Gilligan, der Mann hinter Breaking Bad und Better Call Saul, arbeitet an einer Sci-Fi-Serie. Jetzt verriet er zum ersten Mal grobe Story-Infos zu seinem neuen Werk.

Wenige Serien haben sich so ins kollektive Gedächtnis der Seriengeschichte gebrannt wie Breaking Bad und Better Call Saul von Vince Gilligan. Gegenüber Variety verriet der Showrunner erstmals Einzelheiten zu seiner ominösen neuen Sci-Fi-Serie, die in Kürze mit dem Dreh beginnen soll. Zwei großen Ähnlichkeiten zu Gilligans Meth-Franchise ergeben sich aus seinen Aussagen.

Vince Gilligan bringt wichtige Bestandteile aus Breaking Bad und Better Call Saul zurück

Bisher waren vor allem zwei Details aus der titellosen Serie bekannt: Erstens soll es sich um eine Sci-Fi-Story handeln. Und zweitens wird Rhea Seehorn mitspielen, die in Better Call Saul als Kim Wexler zu sehen war. Aber es gibt aber noch eine weitere Parallele zu seinen bisherigen Serien-Meisterwerken, wie Gilligan enthüllt.

AMC Rhea Seehorn und Bob Odenkirk in Better Call Saul

Rhea spielt eine völlig andere Figur als in Better Call Saul. Witzigerweise spielt die neue Serie auch in Albuquerque, aber es handelt sich um eine ganz andere Welt. [...] [Die Serie] spielt in unserer modernen Welt, die sich aber in der ersten Folge urplötzlich komplett verändert.

Mehr verrät Gilligan nicht. Ausgehend von seinen Worten könnten mit der Veränderung in Folge 1 diverse Dinge gemeint sein. Vielleicht gibt es eine Zombie-Epidemie wie in Folge 1 von The Walking Dead. Oder die Hälfte der Bevölkerung verschwindet einfach wie in The Society. Gilligan beschreibt das Genre seiner Serie als "milde Science-Fiction", Alien-Invasionen werden also vermutlich nicht zu sehen sein.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie von Breaking Bad-Macher Vince Gilligan?

Giligans neue Serie soll bei AppleTV+ erscheinen. Einen genauen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Laut Variety sollen die Dreharbeiten im kommenden Winter starten.

