Warum der größte Star Wars-Flop in der Boba Fett-Serie jetzt richtig wichtig werden könnte

Die neuste Star Wars-Serie auf Disney+ erforscht die Geschichte von Boba Fett. Darüber hinaus scheint das Weltraumabenteuer eine Verbindung zum größten Flop der Sternensaga herzustellen.

Achtung, potentielle Spoiler!

Nach 38 Jahren lüftete Das Buch von Boba Fett letzte Woche eines der größten Star Wars-Geheimnisse. Endlich wissen wir, wie der legendäre Kopfgeldjäger dem Sarlacc aus Episode 6 entkommen ist. Doch das war nicht die einzige spannende Enthüllung, die die erste Episode der neuen Star Wars-Serien auf Disney+ zu bieten hatte.

Wer sich die Titelmusik genau angehört hat, dürfte über ein sehr verdächtiges Leitmotiv gestolpert sein, das die Verbindung zu einem anderen Star Wars-Film herstellt, namentlich Solo: A Star Wars Story. Damit einhergehend könnte uns bald die Rückkehr einer vergessenen Figur und einer kriminellen Organisation erwarten.

Star Wars-Verbindung: Die Boba Fett-Serie greift ein Motiv aus dem Han Solo-Film auf

Das musikalische Hauptthema von Das Buch von Boba Fett wurde von Ludwig Göransson komponiert, der bereits für den Soundtrack der ersten beiden Staffeln von The Mandalorian verantwortlich war. Das neue Thema wartet mit martialischen Klängen und Gesängen auf – und einem vertrauten Motiv, das bei Minute 1:49 einsetzt.

Bei dieser brummenden, bedrohlichen Tonfolge handelt es sich um das Leitmotiv, das in Solo: A Star Wars Story immer dann ertönt, wenn es um das Verbrechersyndikat Crimson Dawn geht. Nachfolgend könnt ihr euch eine Zusammenstellung aller Variationen des Motivs im Film anhören.

Natürlich kann es sich bei der Tonfolge um eine zufällige Überschneidung handeln. Das ist in der Musik immer möglich. Da wir hier jedoch von einem Franchise sprechen, das vor Anspielungen und Referenzen auf alte Geschichten übersprudelt, spricht vieles dafür, dass sich hinter den Noten etwas Größeres verbirgt. Nicht zuletzt wurde die Rückkehr von Crimson Dawn letztes Jahr in Comicform vorbereitet.

Star Wars-Rückkehr: Das Buch von Boba Fett könnte Qi'ra und Crimson Dawn zurückbringen

In dem Crossover-Event War of the Bounty Hunters, das zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt, stellt sich heraus, dass Crimson Dawn trotz langer Funkstille nach wie vor aktiv ist. Angeführt wird das Syndikat nicht mehr von Maul, sondern von Han Solos erster Liebe, Qi'ra. In Solo: A Star Wars Story wurde die Figur von Game of Thrones-Star Emilia Clarke verkörpert.

© Disney Emilia Clarke als Qi'ra in Solo: A Star Wars Story

Im Zuge der Ereignisse von War of the Bounty Hunters erweist sich Qi'ra als eigenwillige Anführerin und stürzt die mächtigen Parteien der weit entfernten Galaxis ins Chaos. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich ihr Weg nun mit dem von Boba Fett kreuzt. Immerhin hat dieser den Platz von Jabba the Hutt auf Tatooine eingenommen und legt sich mit der Unterwelt des Star Wars-Universums an.

Im Kino gefloppt: Die Fans kämpfen um Teil 2 von Solo: A Star Wars Story

Viele Fans haben vor dem Start von Das Buch von Boba Fett spekuliert, dass Qi'ra und Crimson Dawn in der Serie auftauchen. Jetzt ist sogar ein Motiv aus John Powells Solo-Score in der Titelmusik verankert. Göransson greift nicht zum ersten Mal vertraute Star Wars-Klänge auf. Die Rückkehr von Luke Skywalker in The Mandalorian untermalte er etwa mit einer subtilen Variation des Macht-Themas.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von Das Buch von Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

