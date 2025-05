Warum Peter Dinklage beinahe Game of Thrones abgelehnt hätte: "Ich zögerte"

Als Tyrion Lennister wurde Peter Dinklage zum Weltstar. Bevor er die Rolle akzeptierte, hatte er jedoch zwei Bedingungen. Ohne diese hätte er die Rolle abgelehnt.

Mit vier Emmys und einem Golden Globe, alleine für die Rolle als Tyrion Lennister, hat sich Peter Dinklage weltweiten Ruhm erspielt. Damit hat die Serie Game of Thrones seiner Karriere neuen Schub gegeben. Rückblickend fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Dinklage strenge Bedingungen für die Rolle hatte, ohne die seine Laufbahn ganz anders verlaufen wäre. Doch genau so war es.

Peter Dinklage zögerte bei Game of Thrones wegen des Fantasy-Genres

Auf Reddit stellen sich immer wieder große Stars und Berühmtheiten einem sogenannten AMA (Ask Me Anything). 2014 hat auch Peter Dinklage eine solche Fragerunde bei Reddit gestartet und wurde zu seiner Rolle in Game of Thrones befragt. Ein Post bezog sich direkt auf die Casting-Entscheidung.

Nachdem Dinklage seine Beziehung zu Showrunner David Benioff erläutert hat, antwortete er:

Ich zögerte ein wenig wegen des Fantasy-Genres, ich sagte ihm, dass ich keinen langen Bart und spitze Schuhe haben wollte, und sie versicherten mir, dass diese Figur und diese Welt nicht so seien. Sie erzählten mir von seiner Komplexität, der Tatsache, dass er weder ein Held noch ein Bösewicht war, dass er ein Frauenheld und ein Trinker war, und sie zeichneten ein makelbehaftetes und schönes Porträt von ihm, also habe ich zugesagt.

Seine Bedenken lassen sich auf Dinklages letzte Rolle in einem Fantasy-Werk vor Game of Thrones zurückführen. 2008, also drei Jahre vor Game of Thrones, spielte er in seinem ersten großen Blockbuster mit. Bei diesem handelte es sich um Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia. Darin verkörperte er den Zwergen Trumpkin.

Fantasy-Zwerge wollte wollte Peter Dinklage nicht mehr spielen

Im Film wird Trumpkin mit langem Bart und spitzen Schuhen dargestellt. Offensichtlich wollte Peter Dinklage sich nicht nur auf eine Art von Rolle beschränken und seine Bedenken waren durchaus nachvollziehbar. Als kleinwüchsiger Schauspieler liegt die Idee nahe, dass ihm für Fantasy-Filme hauptsächlich Rollen als klischeebehafteter Zwerg angeboten werden.