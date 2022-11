Warum The Last of Us das Zeug zum Horror-Meisterwerk hat – und was uns trotzdem Sorgen macht

Die Videospieladaption ist mehr als ein The Walking Dead-Ersatz. Aber wird The Last of Us wirklich die beste Horror-Serie 2023 oder ist das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt?

In wenigen Wochen ist es soweit: Am 16. Januar 2023 startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der preisgekrönten Videospielreihe von Naughty Dog bei Sky und WOW. Geniale Charaktere und eine Welt, die andere Zombie-Apokalypsen aussehen lässt wie einen Vergnügungspark: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Darum geht's in der dystopischen Horroserie The Last of Us

The Last of Us - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die Serie spielt 20 Jahre nach dem Ausbruch einer mysteriösen Pilzinfektionen, die Infizierte in Zombies verwandelt. Ehemalige Großstädte der USA sind zu Quarantäne-Zonen geworden, die vom Militär kontrolliert werden. Hier lebt auch Joel (Pedro Pascal), der sich mehr schlecht als recht als Schmuggler durchschlägt. Bis ein Auftrag sein Leben verändert.

Joel soll das Teenager-Mädchen Ellie (Bella Ramsey) aus der Quarantänezone schmuggeln und zum Unterschlupf einer verfolgten Rebellenorganisation bringen. Doch zwischen dem ungleichen Duo und ihrem Ziel liegen nicht nur tausende Kilometer voller Infizierter, sondern auch die wahren Monster der dystopischen Welt: Menschen.

Im Podcast gibt's alle Infos zu Serie – und warum die Spiele nur schwer zu toppen sind

The Last of Us als Serie folgt hierbei den Geschehnissen der gleichnamigen Videospielreihe. Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption von Neil Druckmann und Craig Mazin erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.

