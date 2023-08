"Was für ein ermüdender Blödsinn": Meister-Regisseur zerlegt den größten Action-Film des Jahres, für den Tom Cruise sein Leben riskiert hat

Mission: Impossible 7 ist der größte Action-Blockbuster des Jahres. Nachdem er von der Kritik und vom Publikum sehr positiv aufgenommen wurde, hagelt es jetzt Kritik von einem Meister-Regisseur.

Seit Mitte Juli läuft Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins im Kino und sorgt für adrenalingeladene Action auf der großen Leinwand. Einmal mehr geht Tom Cruise an seine Grenzen, um den spektakulärsten Sommer-Blockbuster des Jahres. Für einen besonders gefährlichen Motorrad-Stunt hat er sogar sein eigenes Leben riskiert.

Regisseur Christopher McQuarrie hat keine Kosten und Mühen gescheut, um den größten Action-Kracher des Jahres abzuliefern. Mission: Impossible 7 hat ein Budget von 291 (!) Millionen US-Dollar verschlungen, was ihn zum teuersten Film der Reihe macht. Ein legendärer Filmemacher ist von dem Ergebnis jedoch gar nicht beeindruckt.

Paul Schrader zerreißt Mission: Impossible 7: Das hätte auch eine Künstliche Intelligenz schreiben können

Paul Schrader, der u.a. das Meisterwerk Taxi Driver geschrieben hat, teilt auf Facebook regelmäßig seine Meinungen zu neuen Kinofilmen. Erst vor wenigen Tagen schwärmte er von Christopher Nolans Oppenheimer, der für ihn "der beste Film des Jahrhunderts" ist. Über Mission: Impossible 7 hat er dagegen nichts Gutes zu sagen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mission: Impossible 7 schauen:

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

"Was für ein ermüdender Blödsinn", schreibt Schrader in einem knappen Post über die Action-Fortsetzung, die aktuell Platz 8 der erfolgreichsten Filme des Jahres belegt. Besonders enttäuscht ist er von dem Drehbuch. "Mit den richtigen Prompts hätte das auch eine [Künstliche Intelligenz] schreiben können", so Schrader.

Obwohl Mission: Impossible 7 sehr gut besprochen wurde und große Teile des Publikums überzeugen konnte, spricht Schrader einen Punkt an, der tatsächlich öfter kritisiert wird. So beeindruckend die Action ist – vom Drehbuch haben sich viele Fans mehr erwartet. Oft wirkt es, als wird der Film nur von einer losen Handlung zusammengehalten.

Mission: Impossible 8 soll bereits nächstes Jahr kommen, doch das wird immer unwahrscheinlicher

Noch ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Mit Mission: Impossible 8 erwartet uns nächstes Jahr der zweite Teil von Ethan Hunts Dead Reckoning-Abenteuer im Kino. Aufgrund des großen Hollywood-Streiks ist es jedoch fraglich, ob der Film rechtzeitig fertiggestellt wird. Eine Startterminverschiebung wird immer wahrscheinlicher.

Schraders jüngste Regiearbeit, Master Gardener, erscheint derweil am 6. Oktober 2023 im Heimkino. Der Film ist der Abschluss der Trilogie, die Schrader mit First Reformed (2017) und The Card Counter (2021) angefangen hat.

