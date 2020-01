Watchmen Staffel 2 - Wann und wie geht die HBO-Serie weiter?

Die 1. Staffel von Watchmen ist nach neun Folgen zu Ende. Begeisterte Fans wünschen sich eine 2. Staffel, doch wie steht es überhaupt um die?

Nicht jeder konnte etwas mit der Serien-Fortsetzung des Watchmen-Comics von Alan Moore und Dave Gibbons anfangen. Dennoch gilt die von Damon Lindelof erdachte Serie für den Sender HBO als Erfolg, denn vor allem die Kritiker adeln Watchmen in höchsten Tönen. Auch in der Moviepilot-Redaktion ist man sich einig, hier die beste Serie des Jahres gesehen zu haben.

Etwa 1,6 Millionen Zuschauer saßen beim Watchmen-Finale vor den US-Fernsehern (via Vulture). Seit der 1. Staffel von Big Little Lies im Jahr 2017 gelang HBO nicht mehr so eine erfolgreiche erste Staffel bei einer Eigenproduktion.

Watchmen: Die Chancen auf Staffel 2 sind gering

Nach neun Episoden stellt sich natürlich die logische Frage nach einer 2. Staffel. Doch die wird es trotz starker Reaktionen und guter Einschaltquoten zunächst wohl trotzdem nicht geben.

Zuerst wäre da Showrunner und Chefautor Damon Lindelof - noch vor Start der Serie machte der Lost-Schöpfer klar, dass das Watchmen-Sequel nur auf eine Staffel ausgelegt sei. Die neun Episoden würden eine geschlossene Erzählung umfassen, in der bereits sämtliche Ideen und Konzepte für die gesamte Show drinstecken würden. "Alles, was uns einfiel, packten wir in diese Season", so Lindelof damals zu Vulture.



Heißt: Es gibt gar kein Konzept, wie die Geschichte um die Superhelden in Tulsa und Co. weitergehen soll. Und vermutlich hat Lindelof auch kein Interesse daran, eine 2. Staffel zu schreiben. Jedoch ließ er noch ein Hintertürchen offen, in dem er meinte: Wenn eine Idee existiert, will er sie nicht ausschließen. Nur jetzt gäbe es die noch nicht.

Wird Watchmen als Anthologieserie fortgesetzt?

Eine abgeschlossene Staffel muss auch noch lange keine abgeschlossene Serie bedeuten. Das zeigten sogenannte Anthologien wie True Detective oder Fargo. In diesen Serien wird mit jeder Staffel eine neue unabhängige Geschichte mit frischen Charakteren behandelt. Ob bei Watchmen auch so ein Konzept geplant ist?

Lindelof hätte jedenfalls kein Problem damit, sein Prestigeprojekt in die Hände jemand anderes zu geben. Dann müsste es aber auch frischen Wind kriegen: "Ich würde sehr gerne sehen, dass jemand etwas mit Watchmen macht, der kein typischer weißer Mann ist", so der Autor und Produzent.

"Eine Frau oder jemand mit anderer Hautfarbe oder beides. Es wäre wirklich wundervoll, jemandem die Verantwortung zu geben, den man nicht gleich mit einem Comicbuch oder einer TV-Serie verbindet."



Die 1. Staffel von Watchmen könnt ihr in Deutschland aktuell auf Sky Ticket schauen. Alle neun Episoden stehen noch bis zum 29. Februar 2020 als Stream zur Verfügung.

Letztendlich hat wohl HBO das Wort, denn der Sender kann seine Serie absetzen oder um eine weitere Staffel verlängern. Auch wenn die Quoten gut waren: Ein Massen-Mainstream-Hit wie HBOs Game of Thrones, wo in den USA beim Finale bis zu 12 Millionen Zuschauer einschalteten, ist das sperrige wie narrative Watchmen natürlich nicht.

Wollt ihr eine 2. Staffel von Watchmen sehen?