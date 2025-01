Harry Potter-Star Tom Felton würde unter einer Bedingung nochmal mit Daniel Radcliffe zusammenarbeiten: Sie würde Fans überraschen

Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton möchte gerne wieder mit Harry Potter-Star Daniel Radcliffe zusammenarbeiten. Die beiden haben dafür offenbar schon eine Idee.

"Angst, Potter?" Wenige Harry Potter-Fieslinge sind Fans aus der Filmreihe so im Gedächtnis geblieben wie Tom Feltons genialer Draco Malfoy. Sollte er je wieder mit Hauptdarsteller Daniel Radcliffe zusammenarbeiten, will er die Verhältnisse aber auf den Kopf stellen, verrät der Star.

Harry Potter-Star Tom Felton will gegen bösen Daniel Radcliffe kämpfen

Gegenüber Digital Spy erklärte Felton 2022:

Wir [der ehemalige Harry Potter-Cast] sprechen alle darüber, auf verschiedene Arten wieder zusammenzuarbeiten. Daniel wäre dann der Bösewicht und ich wäre der Held, darüber haben er und ich oft gescherzt.

Damals bestätigte Felton allerdings auch, dass keinerlei Kollaborationen mit anderen großen Harry Potter-Darsteller:innen geplant seien. Das hat sich in der Zwischenzeit auch nicht geändert. Aber woran liegt das?

Fehlende Lust oder Kollegialität ist laut Felton nicht das Problem. Ein Hindernis wird eher der volle Terminkalender Radcliffes und seiner Wenigkeit sein: Radcliffe war laut IMDb allein in den letzten fünf Jahren in neun Rollen zu sehen oder zu hören. Felton hat für die nächsten Monate ganze fünf Projekte in den Startlöchern, darunter eine Serie zum Leben Mahatma Gandhis.

Womöglich taucht Felton sogar im Cast der neuen Harry Potter-Serie auf, zu dem es bisher kaum Informationen gibt. Die Zusammenarbeit mit anderen Harry Potter-Stars oder gar eine Rückkehr zum Franchise ist bisher allerdings rein spekulativ.

