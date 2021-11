Weder bei Netflix noch Amazon: Die beste Horrorserie des Jahres gibt's ab nächster Woche gratis im Netz

Chucky erarbeitet sich gerade mit fiesen Sprüchen und deftigen Kills den Titel der besten Horrorserie des Jahres. In Deutschland könnt ihr den neuen Serien-Hit schon kommende Woche gratis streamen.

Egal ob Candyman, Michael Myers oder demnächst auch Ghostface und Pinhead: zahlreiche Horror-Ikonen feiern gerade ihre Rückkehr. Auch die kultigste Mörderpuppe des Slasher-Genres ist zurück – allerdings in Form einer eigenen Serie. In den USA startet Chucky bereits durch und avanciert für den Sender SYFY zum Mega-Hit.

Hierzulande müssen sich Fans der Slasher-Ikone eigentlich noch bis Januar 2022 auf den Serienstart bei SYFY gedulden. Aber schon kommende Woche gibt's die erste Folge der besten Horrorserie des Jahres in Deutschland gratis zu streamen.

Horror-Hit-Chucky: Hier könnt ihr die neue Serie schon streamen

Chucky könnt ihr bereits ab dem 11. November 2021 im Rahmen des Seriencamp Festivals zu sehen bekommen. Über 50 Serien aus 27 Ländern gibt es bei diesem Festival zu sehen, das sein Programm in diesem Jahr wieder digital auf der kostenlosen Streaming-Plattform Seriencamp Watchroom zur Verfügung stellt. Alle Serien könnt ihr dort bis zum 28. November 2021 streamen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Horrorserien-Highlight verschaffen

Die beste Horrorserie des Jahres: Darum könnt ihr euch auf Chucky freuen

Seit 33 Jahren besteht das Horror-Franchise um die mörderische Good Guy Puppe, in der die Seele des Serienkillers Charles Lee Ray schlummert. Nach sieben Filmen folgt nun die erste Serie über den garstigen Rotschopf, der mit Vorliebe auf Menschen einsticht und dabei deftige Sprüche ablässt.

Die Chucky-Serie setzt dabei die Kontinuität der Reihe fort. Die Horror-Comedy-Serie geht aber zuerst einen Schritt zurück, um auch diejenigen abzuholen, die Chucky noch nicht kennen. Aber keine Sorge: In der zweiten Hälfte eskaliert Chucky dann zum großen Schaulaufen bekannter Figuren wie Tiffany und Andy Barclay.

Wir lernen als Hauptfigur den 14-jährigen und homosexuellen Jake (Zackary Arthur) aus der Kleinstadt Hackensack kennen, der in der Schule als auch zu Hause bei seinem alkoholkranken Vater für seine Andersartigkeit gemobbt wird. Auf einem Flohmarkt gelangt er in den Besitz von Chucky.

© USA Network / SYFY Chucky denkt wieder ans Morden

Es dauert nicht lange, bis die Puppe ihre mörderischen Triebe offenbart und ein Opfer nach dem anderen fordert. In dem emotional misshandelten Schüler hat Chucky zudem einen potentiellen Protegé gefunden, den er dazu verführen will, sich selbst an seinen Peinigern zu rächen.



Die Chucky-Serie ist ein gelungener Balanceakt zwischen Teendrama und köstlich schrägem Slasher – mitreißend, schaurig und lustig zugleich. Franchise-Schöpfer Don Mancini und sein Autor:innen-Team führen bitterböse Satire, Horror-Camp und authentisch wirkende Teenie-Charaktere harmonisch zusammen. Chucky ist nicht nur ein hervorragendes Horror-Sequel, sondern auch die wohl beste Horrorserie des Jahres.

Wann startet die Horrorserie Chucky in Deutschland?

Nach der Streaming-Preview beim Seriencamp-Festival dauert es noch ein wenig bis zum regulären deutschen Start. Chucky startet im Januar 2022 beim TV-Sender SYFY und ist für Sky-Kund:innen dann auch via Sky Ticket zu streamen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

