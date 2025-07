Wednesday-Erfolg schwappt leider nicht über: Tim Burton gibt Fantasy-Fortsetzung knallharte Absage

Nach dem Erfolg der Horror-Komödie Beetlejuice Beetlejuice mit Wednesday-Star Jenna Ortega hoffen Fans auf Teil 3. Regisseur Tim Burton sieht jedoch Schwarz für ein weiteres Sequel.

Letztes Jahr lief Beetlejuice Beetlejuice als Fortsetzung des Kult-Klassikers Beetlejuice im Kino. Obwohl das Fantasy-Sequel ein voller Erfolg war, macht Regisseur und Beetlejuice-Schöpfer Tim Burton Fans keine Hoffnung auf eine dritte Fortsetzung.

Tim Burton sieht keine Perspektive für Beetlejuice 3

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sprach Regisseur Tim Burton diese Woche an der Seite von Jenna Ortega über die neue Staffel Wednesday und ein mögliches Beetlejuice-Sequel. Im Gegensatz zur beliebten Horror-Serie sieht er in Zukunft keine Fortsetzungen für die Beetlejuice-Reihe:

Ich weiß, dass die Chancen nicht gut stehen. Ich habe es wirklich sehr genossen, diesen Film zu drehen, und [Warner Bros.] wollte ihn eigentlich gar nicht machen. Wir haben ihn genauso gedreht wie den ersten Teil, mit Improvisationen der Schauspieler. Es war schön, einige der alten Darsteller wiederzusehen und Jenna dabei zu haben. Aber es ist, als würde man versuchen, die Tanzszene von Wednesday nachzustellen. Ich liebe die Figuren, aber ich sehe das nicht unbedingt.

Wednesday-Star Jenna Ortega hat Ideen für eine Fortsetzung

Jenna Ortega sieht hingegen Potenzial in Beetlejuice 3. Sie hat eine Idee für ihren Charakter Astrid, die Tochter von Winona Ryders Rolle aus dem Original.

Vielleicht stirbt Astrid und kommt stattdessen in den Himmel [anstatt in die Unterwelt aus den Filmen]. Sie sollten Baby Beetlejuice einfach mit auf Tour nehmen und ihn nach Hawaii schicken.

Allerdings fügt sie hinzu, dass sie niemals Teil einer Fortsetzung sein würde, in die Tim Burton nicht als Regisseur involviert wäre. Ortega spielt sowohl in Wednesday als auch in Beetlejuice Beetlejuice die Hauptrolle und ist in beiden Produktionen mit ihren ikonischen Tanz-Szenen im Gedächtnis geblieben.

Wo läuft Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice?

Um die Wartezeit auf Wednesday Staffel 3 zu verkürzen, könnt ihr das Beetlejuice-Sequel im Abo bei Skys Streaming-Dienst WOW streamen. Kaufen und leihen könnt ihr den Film außerdem bei Prime Video und Apple TV.