Wednesday-Star Jenna Ortega kehrt zurück zu ihrer größten Horror-Reihe: Packender Trailer zu Scream 6

Scream 6 lässt die Kleinstadt hinter sich und bringt Horror-Ikone Ghostface nach New York. Schaut jetzt den neuen Trailer zur blutigen Fortsetzung mit Wednesday-Star Jenna Ortega.

Spätestens durch den Netflix-Hit Wednesday ist Jenna Ortega zu einem der momentan größten Horror-Stars geworden. Schon bald kehrt sie auch zu ihrer bisher größten Genre-Reihe zurück, nachdem Ortega bereits letztes Jahr mit einer Hauptrolle in Scream zu sehen war.

Scream 6 startet im März und bringt einen großen Schauplatzwechsel mit sich. Diesmal treibt es die Figuren und Horror-Ikone Ghostface nach New York. Wie das aussieht, könnt ihr jetzt im neuen Trailer zu Scream 6 sehen.

Scream 6 - Trailer (English) HD

Scream 6 bringt frische Impulse und alte Bekannte zurück in die Horror-Reihe

Nach Teil 5 kehren die Halbschwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara Carpenter (Ortega) der legendären Kleinstadt Woodsboro den Rücken, um zusammen mit den Zwillingen Chad (Mason Gooding) und Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown) in New York ein neues Leben zu beginnen. Natürlich sind sie auch hier nicht sicher vor den mörderischen Angriffen von Ghostface.

Neben Barrera und Ortega wird auch Courteney Cox in ihrer Paraderolle als TV-Moderatorin Gale Weathers zurückkehren. Außerdem ist mit Hayden Panettiere als Kirby Reed eine Lieblingsfigur aus Scream 4 wieder dabei.

Hier ist der neue Scream 6-Trailer noch auf Deutsch:

Scream 6 - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Scream 6 ins Kino?

Nur ein Jahr nach dem letzten Teil startet Scream 6 am 9. März 2023 in den deutschen Kinos. Zu den Neuzugängen im Cast des Horror-Sequels zählen unter anderem noch Samara Weaving (Ready or Not) und Tony Revolori (bekannt aus den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland).