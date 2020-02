Wegen Coronavirus: Mission Impossible 7-Dreharbeiten gestoppt

In den kommenden Mission: Impossible 7 & 8 spielt Tom Cruise wieder Ethan Hunt. Die Produktion seiner nächsten unmöglichen Mission liegt nun jedoch vorerst auf Eis.

Nach dem großen Erfolg von Mission: Impossible 6 - Fallout an den internationalen Kinokassen kam die Ankündigung einer Fortführung der Reihe wenig überraschend. Gleich in zwei weiteren Filmen soll Tom Cruise wieder den Agenten Ethan Hunt mimen, um mit seinem Team unmögliche Missionen zu bewältigen. Für den kommenden Mission: Impossible 7 wurde die Produktion jedoch erstmal eingestellt.

Mission: Impossible 7-Produktion wegen Coronavirus zunächst gestoppt

Wie unter anderem Variety berichtet, wurde die Produktion von Mission: Impossible 7, in dem ein alter Widersacher zurückkehren wird, vorerst gestoppt. Grund dafür ist das neuartige Coronavirus (Covid-19), das den dreiwöchigen Dreh in Venedig derzeit unmöglich mache. Paramount Pictures veröffentlichte diesbezüglich eine offizielle Ankündigung, in der unter anderem auf die Vorgaben der venezianischen Regierung verwiesen wird:

Aus einer Fülle von Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Schauspieler und unserer Crew und aus den Bemühungen der lokalen venezianischen Regierung, öffentliche Versammlungen als Reaktion auf die Bedrohung durch das Coronavirus zu stoppen, ändern wir den Produktionsplan für unseren dreiwöchigen Dreh in Venedig, dem geplanten ersten Abschnitt einer umfangreichen Produktion für 'Mission: Impossible 7'.

Während dieser Pause wollen wir die Bedenken der Crew berücksichtigen und erlauben ihnen, nach Hause zurückzukehren, bis die Produktion beginnt. Wir werden diese Situation, während sie sich entwickelt, weiterhin beobachten und mit Gesundheits- und Regierungsbeamten zusammenarbeiten.

© Paramount Pictures Tom Cruise in Mission: Impossible 6 - Fallout

In Italien haben sich bisher über 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Sieben Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden speziell in Norditalien ganze Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Venedig sagte seinen weltberühmten Karneval ab: "Wir müssen uns drastischen Maßnahmen anpassen", so Luca Zaia, Präsident der Region Venetien (via Tagesschau ).

Mission: Impossible 7 wird voraussichtlich am 22. Juli 2021 in den deutschen Kinos starten. Ob die aktuelle Drehpause zu einer Verzögerung des Starts führen wird, ist momentan nicht bekannt.

