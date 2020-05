Mission: Impossible 7 verliert seinen Bösewicht - der Ersatz steht schon fest

Aufgrund des Coronavirus musste die Produktion von Mission: Impossible 7 mit Tom Cruise unterbrochen werden. Für den Cast bedeutet das eine große Veränderung.

Eigentlich sollte Nicholas Hoult den nächsten großen Bösewicht in der Mission: Impossible-Reihe spielen. Sowohl für Mission: Impossible 7 als auch Mission: Impossible 8 wurde der aus Mad Max: Fury Road und den X-Men-Filmen bekannte Schauspieler verpflichtet. Ausgehend von den neusten Informationen ist er allerdings nicht länger Teil der Produktion.

Schuld an Nicholas Hoults Ausscheiden sind allerdings keine kreativen Zerwürfnisse, sondern schlicht die aktuelle Situation, wie Deadline berichtet. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mussten Ende Februar die Dreharbeiten zu Mission: Impossible 7 in Italien unterbrochen werden. Nach wie vor ist unklar, wann Cast und Crew ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Neuer Gegenspieler für Mission: Impossible 7 & 8

Aufgrund von anderen vertraglichen Verpflichtungen musste Nicholas Hoult dem Mission: Impossible-Großprojekt somit eine Absage erteilen. Ein Ersatz wurde bereits engagiert: Der aus How to Get Away with Murder, Titans und Ozark bekannte Esai Morales schlüpft fortan in die Rolle des Gegenspielers, wie auch Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie auf Instagram bestätigt.

Paramount hat schon vor mehreren Wochen die Startdaten für die kommenden Mission: Impossible-Filme verschoben. Ursprünglich hätten uns die Fortsetzungen rund um den vom Tom Cruise verkörperten IMF-Agenten Ethan Hunt jeweils im Sommer 2021 und 2022 erwartet. Nun gestalten sich die Kinostarts wie folgt:

Mission: Impossible 7 startet am 11. November 2021

Mission: Impossible 8 startet am 3. November 2022

Der Trailer zu Mission: Impossible 6 - Fallout:

Mission Impossible: Fallout - Trailer (Deutsch) HD

Neben Tom Cruise gehören aktuell folgende Namen zum Cast: Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg und Henry Czerny kehren in ihren altbekannten Rollen zurück. Neu in der IMF-Familie sind Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham und nun auch Esai Morales.

