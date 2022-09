Wegen Skandal: Neuer Matthew McConaughey-Film wurde kurz vor Dreh einfach eingestampft

In einem Film über die wahre Geschichte eines Frauenfußball-Teams sollte Matthew McConaughey mitspielen. Jetzt wurde das Projekt wegen eines Skandals komplett abgesagt.

In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger um Matthew McConaughey geworden. Neben Rollen in Filmen wie Guy Ritchies The Gentlemen oder dem gefloppten Im Netz der Versuchung hat der Schauspieler unter anderem seine Memoiren veröffentlicht.

Als nächstes sollte der Star in einem Projekt über die wahre Erfolgsgeschichte einer Frauenfußball-Mannschaft aus Dallas mitspielen. Jetzt wurde der geplante Film wegen schwerer Vorwürfe jedoch komplett eingestampft.

Neuer Matthew McConaughey-Film wurde wegen nicht näher erklärtem Skandal abgesagt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist die Produktion zu dem Film namens Dallas Sting abgesagt worden. Als Grund wurden ein Skandal bzw. schwere Vorwürfe angegeben, die rund um die wahre Geschichte des Frauenfußball-Teams enthüllt worden seien. Was genau vorgefallen sein soll, ist nicht bekannt. Die Vorfälle werden nur als verstörend bezeichnet.

Dallas Sting basierte auf der Geschichte rund um das Frauenfußball-Team von 1984 basieren. Damals wurde die aus der Not gegründete Mannschaft schließlich sogar zur Weltmeisterschaft in China eingeladen, wo die Frauen gegen die viel professionelleren Teams aus Australien, Japan, China und Italien gewannen.

Matthew McConaughey sollte den Coach Bill Kinder spielen, der irgendwann sogar 85.000 Dollar seines eigenes Vermögens ausgab, um der Mannschaft die Reise nach China zu ermöglichen. Booksmart-Star Kaitlyn Dever war auch für eine Hauptrolle in Dallas Sting vorgesehen.

