Weil sie absagte, wurde ihre Herr der Ringe-Figur gelöscht: Vierfach oscarnominierte Schauspielerin verließ in letzter Sekunde die Hobbit-Trilogie

Saoirse Ronan war schon so gut wie in Mittelerde. Weil sie absagte, verschwand ihre Herr der Ringe-Figur wieder – und Ronans Lebenslauf war um einen Flop reicher.

Es gibt Schauspieler:innen, bei denen man sich fragt, warum sie eigentlich nie eine Herr der Ringe-Rolle übernommen haben. Saoirse Ronan gehört zu diesem Kreis. Die Irin ist bekannt für ihre kühle, entrückte Aura, die ihr Rollen wie Wer ist Hanna? einbrachte. Später erhielt Ronan für ihre Leistungen in Brooklyn, Lady Bird und Little Woman Oscarnominierungen als Beste Hauptdarstellerin. Schon im Alter von 13 Jahren wurde sie für ihre Nebenrolle in Abbitte nominiert.

Ohne Probleme hätte Ronan eine Elbin in der Herr der Ringe- oder Der Hobbit-Trilogie spielen können. Und tatsächlich: Sie erhielt die Gelegenheit dazu.

Wer ist Itaril? Diese geheimnisvolle Rolle sollte Saorise Ronan in Mittelerde spielen

Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson kehrte 2011 nach Mittelerde zurück und drehte die Vorgeschichte Der Hobbit. Drei Filme stampfte er aus dem Tolkien-Büchlein. Und Jackson wollte Saoirse Ronan in der Trilogie haben, mit der er 2009 In meinem Himmel drehte. Ihr Casting war so gut wie sicher und wurde Ende Januar 2011 offiziell vermeldet, knapp 2 Monate später begannen die Dreharbeiten in Neuseeland.

Die Schauspielerin sagte jedoch schweren Herzens ab, wie sie dem Irish Mirror erklärte: "Es gab Gespräche, dass ich die Waldelbin Itaril spiele, aber ich musste ablehnen."

Warner Nicht Saorise Ronan, sondern Evangeline Lilly als Tauriel

Die Figur Itaril kommt in der Film-Trilogie und auch im Tolkien-Werk nicht vor. Sie wurde wohl für Ronan erfunden und nach ihrer Absage wieder gelöscht und mit der Elbin Tauriel ersetzt, die von Evangeline Lilly verkörpert wurde. Aber warum wollte Ronan nicht Teil der Tolkien-Welt werden?

Ich war wirklich enttäuscht, aber es gab andere Projekte, die ich in Betracht ziehen musste, und ein Jahr mit dem Hobbit zu verbringen, hätte mir keine Zeit für etwas anderes gelassen.

Ein nachvollziehbarer Grund. Leider ging mindestens eines ihrer Projekte, die sie anstelle von Der Hobbit drehte, an den Kinokassen komplett unter.

Saoirse Ronan spielte in einem Fantasy-Film mit, der floppte

Warner WestEnd Films

Im Jahr 2012 kam der Fantasy-Horror Byzantium in die Kinos. Ronan spielt die Vampirin Eleanor Webb. Bei Moviepilot bewerten Fans den Film mit einer 6,5. Er ist nicht schlecht, problematisch war eher das Einspielergebnis. Bei einem geschätzten Budget von 8 Millionen US-Dollar kamen laut Box Office Mojo nur 828.284 Dollar wieder rein. Ein deutliches Minusgeschäft.

Die Hobbit-Filme wurden zu einem finanziellen Erfolg, sind bei Fans aber umstritten. Ohnehin wird Saoirse Ronan diese Entscheidung heute kaum noch schmerzen. Dafür verlief ihre Karriere zu glanzvoll.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.