Welcome to Derry-Finale bringt 2 ES-Stars zurück – aber ein Cameo ist besonders traurig

ES: Welcome to Derry beendet die erste Staffel in Folge 8 mit zwei besonderen Cameos. Ein Gastauftritt aus den Stephen King-Filmen ist ein trauriger Abschied.

Die erste Staffel der Horrorserie ES: Welcome to Derry wurde kürzlich nach 8 Episoden abschlossen, die ihr in Deutschland bei Sky/WOW streamen könnt. Mit einem eiskalten Showdown konnte der Schrecken von Pennywise (Bill Skarsgård) beendet werden und die Kleinstadt Derry ist für 27 weitere Jahre vorerst sicher.

Das Finale des ersten Kapitels von Welcome to Derry überraschte nicht nur mit schockierenden Pennywise-Enthüllungen, sondern auch zwei ganz besonderen Gastauftritten am Ende der Staffel.

Welcome to Derry bringt Sophia Lillis und Joan Gregson aus den ES-Filmen zurück

Nachdem Folge 8 die Haupthandlung und den Horror-Zyklus im Jahr 1962 beendet, überrascht Welcome to Derry mit einem Zeitsprung ins Jahr 1988. Erneut befinden wir uns in der Psychiatrie Juniper Hill, wo Pennywises Tochter Ingrid Kersh seit nunmehr 26 Jahren als Patientin lebt. Die erste Überraschung: Sie wird nun nicht mehr von Madeleine Stowe verkörpert, sondern von Joan Gregson, die zuvor in ES Kapitel 2 in dieser Rolle zu sehen war.

Als die alte Mrs. Kersh ein lautes Wehklagen vernimmt, durchstreift sie die Flure von Juniper Hill. In einem Zimmer enthüllt sich ein Bild des Schreckens: Eine Patientin hat sich das Leben genommen und sich an einem Bettlaken aufgehängt. Vor ihr knien ihr trauernder Ehemann und ihre weinende Tochter.

Es folgt die zweite Cameo-Überraschung: Das Mädchen enthüllt sich als junge Beverly Marsh, die nach ihren Auftritten in ES und ES: Kapitel 2 ein weiteres Mal von Sophia Lillis gespielt wird.

Als Beverly die alte Frau erblickt, entgegnet diese dem trauernden Mädchen mit einem Satz, den sie 28 Jahre später noch einmal hören wird:

Oh Liebes, du musst nicht traurig sein. Du weißt doch, was man über Derry sagt. Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich.

Wir befinden uns im Oktober 1988, also jenem Monat, in dem der kleine Georgie Denbrough von Pennywise gefressen wird. Die Cameo-Szene symbolisiert aber nicht nur den unaufhaltsamen Kreislauf des Leids in Derry. Sie verleiht auch Beverly Marshs Begegnung mit ES in ES: Kapitel 2 eine ganz neue Bedeutung. Denn das Horrorwesen hat sie in Gestalt von Mrs. Kersh unterbewusst an den schlimmsten Moment ihres Lebens zurückerinnert.

Auch interessant:

Die Post-Credit-Szene von Welcome to Derry war zuerst nicht geplant

Wie Regisseur und Co-Schöpfer Andy Muschietti im Gespräch mit Variety verrät, war diese Bonusszene zuerst gar nicht Teil der ersten Staffel. Stattdessen kam die Idee dazu erst im Rahmen von Nachdrehs zustande:

Ich hatte eine Vorstellung davon, wie die Serie aussehen würde, aber ich wollte dennoch eine visuelle Verbindung zu den Figuren aus den Filmen herstellen. Ich hatte eine Idee für einen Epilog mit vier Szenen, aber das war etwas zu ambitioniert, also haben wir ihn auf eine Szene mit nur einem der Losers reduziert.

Gedreht wurde der zusätzliche Epilog im April 2025. Es handelt sich leider um den allerletzten Auftritt der Schauspielerin Joan Gregson. Nur zwei Monate später, im Juni 2025, verstarb Gregson im Alter von 91 Jahren. Ihre letzten Worte in ES: Welcome to Derry, "Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich", erhalten vor diesem Hintergrund eine traurige wie rührende Zusatzbedeutung.

Wann startet ES: Welcome to Derry Staffel 2?

Obwohl die Serienschöpfer insgesamt drei Staffeln für Welcome to Derry angedacht haben, wurde die Serie bislang noch nicht offiziell verlängert. Mit einem Start vor 2027 bei HBO und HBO Max ist damit nicht zu rechnen.