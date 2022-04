Wenn Dwayne Johnson den offiziellen Titel für Fast & Furious 10 sieht, kommt er vielleicht doch zurück

Fast & Furious 10 hat einen offiziellen Titel erhalten und der ist ein Kracher. Vin Diesels raues Poesie-Genie floss in diesen Schriftzug, der bis zu Dwayne Johnson durchdringen dürfte.

Nicht viele konsekutive Filmreihen schaffen 10 Teile. Unter den aktuellen Milliarden-Franchises gibt es keine, wenn man Filmuniversen wie Star Wars, James Bond und das MCU herausrechnet. Aber auf Fast & Furious 9 folgt (natürlich) Fast & Furious 10. Vin Diesel sah die Gelegenheit für einen Titel-Geniestreich und ergriff sie beim Schopfe.

Luft anhalten: Das ist der offizielle Titel für Fast and Furious 10

Fast and Furious 10 heißt offiziell Fast X. Ein Titel, der so schlicht, so cool, so viel- und gleichzeitig nichtssagend ist, dass ich beim Ausschreiben Gänsehaut bekomme. Aus der schnöden Ziffer 10 wird römisch 10 (X) und damit der coolste Buchstabe im Alphabet neben dem genauso schnittigen Z. Der Titel ist so gut, so mitreißend, er braucht gar kein aufwändig gestaltetes Poster. Der Schriftzug allein ist Schmuck genug. Hier kriegt ihr einen ersten Vorgeschmack.

Das erste Poster zu Fast and Furious 10 (Nein, FAST X!)

Fast and Furious 10 ohne Dwayne Johnson, dafür mit Brie Larson und Jason Momoa

Dwayne Johnson ist in Fast X nicht mehr dabei, der neue Teil wird erste des Franchise sein, der nach dem endgültigen Bruch der Fast-Family entsteht. Aber wenn The Rock dieses Wunderwerk eines Filmtitels sieht, kommt er vielleicht doch zurück. Wenn jemand FOMO -Vibes ausströmt, dann Dwayne Johnson.

Andererseits hat Vin Diesel schon Ersatz für seinen besten Feind gefunden. Jason Momoa spielt vermutlich den neuen Schurken, so genau weiß man das noch nicht. Dasselbe gilt für den nächsten Besetzungs-Coup: Marvel-Star Brie Larson. Sie verkörpert womöglich die Schwester von Brian (Paul Walker), die 9 Filme lang nicht erwähnt wurde, aber das war bei Dom Torettos Bruder auch so und trotzdem ist John Cena als Jakob jetzt Teil des Fast-Verse.

Die Dreharbeiten sind unter dem Titel Fast X nun angelaufen. In den Kinos starten soll der Blockbuster am 18. Mai 2023.

