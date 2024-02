Wer bekommt den Oscar 2024? Stimmt selbst über den wichtigsten Filmpreis der Welt ab

Bald wird der wichtigste Filmpreis verliehen: der Oscar. Im Rennen sind Poor Things, Oppenheimer, Barbie und mehr. Hier kannst du darüber abstimmen.

Kein Kinojahr ist komplett ohne die Verleihung der Academy Awards. Einen Oscar zu gewinnen gilt als eine der größten Ehren im Filmgeschäft. Im März wird der Filmpreis zum 96. Mal verliehen und diesmal sind einige der populärsten Filme 2023 im Rennen um die Goldstatuette.

Beim Oscar-Voting, das Moviepilot und FILMSTARTS gemeinsam veranstalten, erhältst du nun die Chance: Stimme ab über den bedeutendsten Filmpreis der Welt. Hat Oppenheimer den Preis für den Besten Film verdient? Oder doch ein anderer? In 10 Kategorien kannst du den Oscar vergeben.

Die Abstimmung läuft bis kurz vor der Verleihung der Academy Awards, und am 11. März erfährst du, wie das Publikum beim Oscar entschieden hätte.

Welche Filme und Stars sind für die Academy Awards nominiert?

Die Kino-Phänomene Barbie und Oppenheimer wurden für den Besten Film nominiert. Stars wie Emma Stone (Poor Things), Cillian Murphy (Oppenheimer) und die gebürtige Thüringerin Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) können sich Hoffnungen auf einen Preis machen.

So kannst du die Oscar-Verleihung 2024 im Fernsehen schauen

Die 96. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 10. auf den 11. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. In Deutschland wird die Veranstaltung bei ProSieben ausgestrahlt sowie bei Joyn gestreamt. Die Verleihung beginnt dann 00:00 Uhr deutscher Zeit am 11. März. Jimmy Kimmel führt wieder durch das Programm.

Moviepilot wird die Oscars mit einem Live-Blog begleiten, sodass du keinen Ausrutscher verpasst.

Wer steckt eigentlich hinter der Oscar-Verleihung?

Die Oscar-Verleihung wird jedes Jahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) veranstaltet. Knapp 9.500 Mitglieder der AMPAS stimmen über die Oscars ab (via Vanity Fair ). Sie stammen aus aller Welt und aus unterschiedlichen Berufszweigen der Filmbranche.

Anders als etwa bei einem Filmfestival entscheidet bei den Oscars keine Jury, sondern mehrere Tausend Menschen, die über die Nominierungen und die Gewinner der Academy Awards in einem komplexen Wahlprozess abstimmen.