Wer braucht schon Dwayne Johnson? Das sind die wirklich interessanten DC-Figuren in Black Adam

Neben Black Adam führt der kommende DC-Blockbuster ein komplett neues Superheld:innen-Team ein. Wir stellen euch die Figuren vor, die vorab mal wieder von Dwayne Johnson überdeckt werden.

Bei der vielen Promo rund um Dwayne Johnson wird manchmal vergessen, dass in Black Adam auch ein komplett neues Superheld:innen-Team eingeführt wird. Die Justice Society of America (JSA) kämpft für das Gute und wird so mit Black Adam zusammenstoßen. Der will als Bösewicht in der Gegenwart Rache nehmen, nachdem er rund 5.000 Jahre lang eingesperrt war.

Gleich vier neue Charaktere der JSA führt Black Adam neben der Titelfigur von The Rock ein, die wir euch vor dem Kinostart nochmal näher mit ihren Stars vorstellen.

Black Adam-Held: Aldis Hodge spielt Carter Hall aka Hawkman

In der Comic-Vorlage ist Carter Hall ein Archäologe, der gleichzeitig die Reinkarnation des ägyptischen Prinzen Khufu ist. Als Superkraft trägt er neben seiner körperlichen Stärke einen Anzug aus Nth-Metall, der der Schwerkraft trotzt und ihn sehr widerstandsfähig macht. Er ist eins der ältesten Mitglieder der Justice Society of America.

Im kommenden Film wird er von Aldis Hodge gespielt, der unter anderem in Straight Outta Compton und der Serie City on a Hill zu sehen war.

Black Adam-Held: Pierce Brosnan spielt Kent Nelson aka Dr. Fate

Dr. Fate ist so etwas wie der Doctor Strange des DC-Universums. Als Träger des uralten goldenen Helms von Nabu beherrscht er Magie, kann Illusionen heraufbeschwören und in die Zukunft schauen. Er gehört wie Hawkman zu den ältesten Gründungsmitgliedern der JSA.

In Black Adam wird Kent Nelson aka Dr. Fate von Pierce Brosnan gespielt. Den ehemaligen James Bond-Darsteller müssen wir euch sicher nicht genauer vorstellen.

Black Adam-Held: Noah Centineo spielt Al Rothstein aka Atom Smasher

Im kommenden DC-Blockbuster spielt Noah Centineo den 20-jährigen Al Rothstein. Centineo wurde vor allem als Netflix-Star aus romantischen Komödien wie die To All the Boys-Reihe bekannt.

In Black Adam kann Al seine Körperstruktur vergrößern, um so auf Hochhausgröße zu wachsen. Seinem Superheldennamen Atom Smasher dürfte er so alle Ehre machen.

Black Adam-Heldin: Quintessa Swindell spielt Maxine Hunkel aka Cyclone

Ein jüngeres Nachwuchsmitglied der Justice Society of America in Black Adam ist auch die 19 Jahre alte Maxine Hunkel. In der Handlung des DC-Films wurde sie Nanotechnologie-Experimenten böser Wissenschaftler:innen ausgesetzt. Dadurch hat sie die Fähigkeit bekommen, den Wind mit ihrer Gedankenkraft zu kontrollieren.

Gespielt wird Cyclone in Black Adam von Quintessa Swindell. Bisher hatte die Schauspielerin unter anderem eine kleinere Rolle in der kontroversen HBO-Serie Euphoria. Neben Joel Edgerton spielt sie eine der Hauptrollen im kommenden Paul Schrader-Film Master Gardener.

Black Adam läuft ab dem 20. Oktober in den deutschen Kinos.

