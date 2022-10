Wer Horror und heiße Vampire liebt, wird diese Serie vergöttern und das beste an der Sache ist: Staffel 2 ist sicher

Tom Cruise und Brad Pitt waren gestern. In wenigen Tagen startet die Serienversion von Interview mit einem Vampir. Die Zukunft der Horrorgeschichte wurde soeben gesichert.

Interview mit einem Vampir ist einer der größten Kultfilme der 1990er Jahre. Tatsächlich geht der Horrorfilm mit Tom Cruise und Brad Pitt noch ein Stück weiter zurück: Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice aus dem Jahr 1976. Nun wird die schaurige Vampirgeschichte als Serie neu aufgelegt.

Bereits am 2. Oktober 2022 feiert die 1. Staffel von Interview With the Vampire bei AMC ihre Premiere. Die Serie ist der neue Hoffnungsträger des US-amerikanischen Senders, der sich dieses Jahr gleich von zwei großen Serien verabschieden muss bzw. von einer sogar schon musste: Better Call Saul und The Walking Dead.

Nach dem Kultfilm mit Tom Cruise und Brad Pitt kommt Interview mit einem Vampir als Serie

In Interview With the Vampir steckt sehr viel Potential – so viel sogar, dass AMC die Serie vor ihrem Start um eine 2. Staffel verlängert hat, wie Variety berichtet. Nicht zuletzt wurde das Projekt von der Kritik sehr positiv aufgenommen. Bei Metracritic steht Interview With the Vampir aktuell bei 81 von 100 Punkten im Durchschnitt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Interview With the Vampire schauen:

Interview With the Vampire - S01 Trailer (English) HD

Matthew Gilbert vom Boston Globe findet nur lobende Worte für die Serie. Sie verändert zwar einzelne Details aus der Vorlage, was Fans unter Umständen verärgern könnte, doch das Ergebnis "funktioniert spektakulär gut." Carly Lane von Collider fügt hinzu, dass sich Interview With the Vampire wie eine "düstere Erkundung von Sex und Gewalt" anfühlt, die "herzzerreißend ist und uns den Magen umdreht."

Ein spannender Vergleich kommt von Brian Tallerico bei The Playlist : Interview With the Vampire könnte das Serienkind von True Blood und Hannibal sein. Das hört sich definitiv verlockend an. Nachdem das Projekt über fünf Jahre in der Entwicklung war, scheint nun eine richtig starke Adaption herausgekommen zu sein.

Der kreative Kopf hinter dieser Adaption ist Rolin Jones. In der Vergangenheit hat er an Serien wie Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn, Friday Night Lights und Boardwalk Empire gearbeitet. Nun betreut er Interview With the Vampire als Showrunner. Die Rollen von Cruise und Pitt werden von Sam Reid (The Limehouse Golem) und Jacob Anderson (Grey Worm aus Game of Thrones) verkörpert.

Wann und wie Interview With the Vampire nach Deutschland kommt, ist unklar.

Podcast: Die besten Serien im September 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.



