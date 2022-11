Wer kam auf diese Idee? The Crown Staffel 5 Casting von Charles wird scharf kritisiert

Die 5. Staffel von The Crown tauscht den gesamten Cast aus. Besonders ein Schauspieler bringt Fans der Serie um den Verstand: Dominik West, der Prinz Charles verkörpert.

Mit der 5. Staffel wechselt The Crown vor dem großen Finale noch einmal den kompletten Cast aus, um die vergehende Zeit der epischen Netflix-Serie zu illustrieren. Wo einst Claire Foy und Olivia Colman als Elizabeth II. zu sehen waren, tritt nun Imelda Staunton als das Gesicht des britischen Königshauses in Erscheinung.

Von all denn ausgewechselten Stars in der 5. Staffel von The Crown sorgt jedoch niemand für so viel Aufsehen wie Dominic West. Der aus The Wire bekannte Schauspieler übernimmt den Part von Prinz Charles, der letztendlich als großer Antagonist der neuen The Crown-Staffel fungiert. Das Problem: Er sieht viel zu gut aus.

The Crown Staffel 5 bei Netflix: Dominic West passt nicht in die Rolle von Prinz Charles

"Dominic West ist viel zu gut aussehend, um Prinz Charles zu spielen", wird das Casting auf Twitter kommentiert.

Es steht sogar der Verdacht im Raum, dass der jetzige König das Casting angestoßen hat, um sich in der Serie besser darzustellen. Das ist natürlich Quatsch ...

... aber immerhin ist jetzt klar, dass es sich bei The Crown um keine Dokumentation handelt. So viel Sex-Appeal besitzt der echte Charles nicht.

Begeisterung für Wests Schauspiel in The Crown bleibt allerdings auch aus. Das hat sein Vorgänger, Josh O'Connor, deutlich besser gemacht.



West hätte lieber in der Rolle von Tony Blair gecastet werden sollen.

Das Casting funktioniert für viele Fans von vorne bis hinten nicht.

Eine Sache bringt er als Prinz Charles trotzdem sehr gut rüber: die inhärente Schmierigkeit und unerträgliche Selbstzufriedenheit.

Nun sind wir gespannt, ob das Feedback die Verantwortlichen der Serie erreicht. In der 6. Staffel haben sie nochmal die Möglichkeit, Wests Prinz Charles zu korrigieren.

Die 5. Staffel von The Crown befindet sich seit dem 9. November 2022 bei Netflix.

