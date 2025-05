Wer stehen bleibt, stirbt: Erste Bilder aus knallharter Stephen King-Verfilmung, die ewig in der Produktionshölle schmorte

Dieses Jahr startet mit The Long Walk die Verfilmung einer älteren Stephen King-Story im Kino. Jetzt sind erste Bilder und ein Poster zur Adaption erschienen, die dystopischen Horror verspricht.

Noch dieses Jahr dürfen sich Horror-Fans auf eine neue Stephen King-Verfilmung freuen, die es wohl in sich hat. Mit The Long Walk (auf Deutsch: Todesmarsch) ist erstmals eine ältere Story des Autors adaptiert worden, die King damals unter seinem bekannten Pseudonym Richard Bachman veröffentlichte. In der Vergangenheit sind verschiedene Verfilmungsversuche des Buchs gescheitert.

Als Regisseur der finalen Adaption war Francis Lawrence verantwortlich, der die letzten drei Die Tribute von Panem-Filme inszenierte. Jetzt sind erste Bilder und ein Poster zu The Long Walk veröffentlicht worden.

Stephen King-Verfilmung The Long Walk verspricht härtere Version der Hunger Games

Vanity Fair hat einen längeren Artikel veröffentlicht, in dem Beteiligte wie King, Lawrence und Hauptdarsteller Cooper Hoffman (Licorice Pizza) über die Horror-Verfilmung sprechen. Dazu gibt es ein erstes Poster und vier Bilder aus dem Film, die ihr hier seht:

In Kings Romanvorlage werden einmal im Jahr viele Jugendliche zu einer Wanderung verdammt, die nur eine Person überlebt. Wer zu langsam läuft oder zu lange stehen bleibt, wird gnadenlos exekutiert. Laut Vanity Fair war Hunger Games-Regisseur Francis Lawrence von dem Stoff so angetan, weil er dadurch eine noch intensivere und erschütterndere Version des Tribute von Panem-Konzepts umsetzen konnte.

Mehrere The Long Walk-Verfilmungen sind gescheitert

Stephen King schrieb den Roman, als er gerade mal 19 Jahre alt war. Damals war er laut eigener Aussage im Vanity Fair-Artikel voller Zynismus, was die Geschichte so heftig machen soll. In den letzten Jahrzehnten wurde der Stoff mehrfach als Verfilmung angekündigt, unter anderem von George A. Romero (Die Nacht der lebenden Toten) und Frank Darabont (Die Verurteilten).

Dass diese Versuche gescheitert sind, soll laut King womöglich an der gnadenlosen Vorlage gelegen haben, die potenzielle Geldgeber:innen abschrecken würde. Mit Francis Lawrence an Bord hat es aber geklappt und dem Release von The Long Walk später dieses Jahr steht nichts mehr im Weg.

Wann startet The Long Walk im Kino?

Horror-Fans sollten sich den 11. September 2025 im Kalender anstreichen. Dann startet die heftige Stephen King-Verfilmung in den deutschen Kinos. Neben Stars wie Cooper Hoffman ist auch Star Wars-Legende Mark Hamill in dem Film zu sehen. Er spielt den Anführer des Todesmarsches namens The Major, der unter anderem die Exekutionen der Teenies beaufsichtigt.