"Werde sterben, verdammt": Chris Evans wollte Captain America-Nachfolger eine Freude machen, aber der verstand es völlig falsch

Lange vor Captain America 4 hat Anthony Mackie von Chris Evans den Staffelstab des Marvel-Helden übernommen. Als es aber so weit war, dachte er erst, seine Figur werde sterben.

Als Schauspieler ist man von der Gnade der Produzenten abhängig. Manchmal bringt eine Figur nicht den erhofften Erfolg oder ist schlicht von Anfang an so konzipiert, dass sie sogleich im nächsten Film oder der nächsten Serienfolge einen unrühmlichen Tod stirbt. Das dachte Marvel-Star Anthony Mackie auch zuerst von seiner Figur, als Captain America-Darsteller Chris Evans ihm eigentlich eine Freude machen wollte.

Anthony Mackie verstand Chris Evans' Captain America-Übergabe völlig falsch

Nach dem Ruhestand von Chris Evans' Captain America übernahm Mackies Figur Sam Wilson dessen Position. Zuvor war Wilson als Falcon ein Juniormitglied der Avengers gewesen. In einer der rührendsten Szenen von Avengers 4: Endgame überreicht Steve Rogers seinem Nachfolger seinen berühmten Schild. Evans, der bereits früher als Mackie von der Szene erfahren hatte, wollte seinem Kollegen eine Freude machen. Aber das ging nach hinten los. Vorerst. Mackie erzählte im Fandango-Interview:

Ich fand es durch [Chris Evans] heraus. Er meinte: 'Hast du das neue Drehbuch gelesen?' Ich verneinte. Er sagte: 'Wie, du weißt es also nicht?' Und da ich schwarz bin, denke ich sofort, 'Ich werde sterben, verdammt! Die wollen mich loswerden. Dabei habe ich noch nicht mal Probleme gemacht.'

Mackie fährt fort:

Er schlägt die zehn letzten Seiten des Drehbuchs auf und sagt: 'Lies!' Und als ich zu der wichtigen Stelle komme, frage ich: 'Moment, warum gibst du mir deinen Schild?' Und er sagt: 'Na, weil du jetzt Captain America bist!'

Mackie zufolge seien Evans und er danach vor Freude "in einem Kreis herumgesprungen wie zwei Zwölfjährige, die gerade Micky Maus getroffen haben".

Anstatt seine Figur zu begraben, wird Marvel ihn in wenigen Wochen mit Captain America 4: Brave New World ins Kino bringen. Mackies Angst ob des Todes seiner Figur ist allerdings nicht ganz unbegründet: In vielen Filmproduktionen sterben schwarze und andere nicht-weiße Figuren häufig, um die emotionale Entwicklung eines weißen Protagonisten zu rechtfertigen. TV Tropes nennt das Phänomen "Black Dude Dies First".

Wann kommt Captain America 4 ins Kino?

Mackies Figur hat überlebt und wird jetzt die Gelegenheit bekommen, in einem eigenen Kinofilm die Welt zu retten. Captain America 4: Brave New World kommt am 13. Februar 2025 ins Kino.