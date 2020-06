Wichtiger Hinweis zu Vikings Staffel 6: Hvitserk dreht endgültig durch

Hvitserk hat in Vikings schon eine Menge Unruhe gestiftet. Ein spannender Hinweis zu Staffel 6 verrät nun, dass er damit auch in den nächsten Folgen weitermacht.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Hvitserk mag nicht die beliebteste Figur in Vikings, aber er ist ein unberechenbarer Faktor, der die Geschichte im Handumdrehen in eine neue Richtung lenken kann. Zuletzt schloss er sich wieder Ivar an, nachdem er niemand Geringeres als die legendäre Schildmaid Lagertha ermordete.

Wir rechnen fest damit, dass Hvitserk (Marco Ilsø) auch in den verbleibenden Folgen der Serie unberechenbar bleibt. Diese Annahme unterstreicht auch ein Stück aus dem offiziellen Score zur letzten Staffel, dessen Titel bei Soundtrack Tracklist einzeln aufgeführt sind.

Vikings Staffel 6: Landet Hvitserk bei den Engländern?

In Vikings Staffel 6B geht es endlich wieder nach England, wo Ivar (Alex Høgh Andersen) es mit Alfred aufnehmen will - bis auf Wessex haben die Heiden dort alle Königreiche erobert. An der Stelle spielt natürlich auch Hvitserk eine wichtige Rolle: Verhält er sich dieses Mal loyal gegenüber seinem Bruder oder wechselt er schon wieder die Seiten?

Mehr im Video: Wir spekulieren über Vikings Staffel 6B!

Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6

Der Titel Hvitserk Gets Baptised (auf Deutsch: Hvitserk wird getauft) deutet tatsächlich auf Letzteres hin. Auch Rollo, Ragnar und Ubbe ließen das christliche Ritual im Verlauf der Serie aus verschiedenen Gründen schon über sich ergehen - teils steckte dahinter eine taktische Überlegung. Hvitserk hingegen ist absolut zuzutrauen, dass er gemeinsame Sache mit den Angelsachsen macht.

Eine wichtige Szene aus Vikings verriet uns in Staffel 6, dass Hvitserk mittlerweile akzeptiert hat, auf der dunklen Seite der Geschichte zu stehen. Zwar ist Ivars Gegner Alfred (Ferdia Walsh-Peelo) ein besonnener und vergleichsweise fairer Herrscher, doch wenn Hvitserk die Engländer unterstützt, dann vermutlich nicht unbedingt aus moralischen Gründen.

Dass der "Joker" Hvitserk zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch lebt, ist eigentlich ein kleines Wunder, zugleich scheint für ihn nun alles möglich. Von Ragnars Söhnen sind Björn und Ivar diejenigen, die die Serie tragen, doch womöglich ist ausgerechnet Hvitserk am Ende der Charakter, der die Zügel in der Hand hält. Im Finale sollten wir lieber auf so manche Überraschung gefasst sein.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Was erwartet ihr von Hvitserk in den kommenden Vikings-Folgen?