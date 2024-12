Wicked läuft in 3 (!) Versionen im Kino: Wir erklären euch, wie ihr das größte Fantasy-Spektakel 2024 richtig schaut

Bevor ihr das Fantasy-Highlight Wicked im Kino schauen könnt, müsst ihr eine wichtige Entscheidung treffen. Wir stellen euch Vor- und Nachteile der drei Sprachfassungen vor.

Am 12. Dezember 2024 startet mit Wicked der erste Part der zweiteiligen Verfilmung des gleichnamigen Musicals endlich auch in den deutschen Kinos – und das in gleich drei unterschiedlichen Sprachfassungen. Wer das bombastische Fantasy-Spektakel auf der großen Leinwand bestaunen möchte, sollte sich vor dem Kinobesuch also zuerst Gedanken machen, welche Version das persönlich beste Seherlebnis verspricht.

In diesem praktischen Ratgeber findet ihr die wichtigsten Unterschiede sowie Vor- und Nachteile der drei Sprachfassungen von Wicked, damit euch die Entscheidung leichter fällt, welche Version für euch die Richtige ist.

Wicked OV vs. Deutsch: 2 grundlegende Unterschiede

Wicked ist in den deutschen Kinos sowohl in OV, also im englischen Originalton, als auch in zwei unterschiedlichen deutschen Synchronfassungen zu sehen. Bevor wir auf die konkreten Vor- und Nachteile eingehen, wollen wir euch zuerst die zwei wichtigsten Unterschiede zwischen Wicked auf Deutsch und OV erklären.

Der Beginn des Films ist anders : In allen nicht-englischsprachigen Ländern unterscheidet sich der Beginn von Wicked in einem Punkt. Alle Synchronfassungen beginnen nämlich mit einer Reihe von Texttafeln, die die Welt von Oz und die Ausgangslage des Films beschreiben. In der OV-Fassung gibt es diese Erklärungen nicht.

: In allen nicht-englischsprachigen Ländern unterscheidet sich der Beginn von Wicked in einem Punkt. Alle Synchronfassungen beginnen nämlich mit einer Reihe von Texttafeln, die die Welt von Oz und die Ausgangslage des Films beschreiben. In der OV-Fassung gibt es diese Erklärungen nicht. Name und Orte heißen anders: Zahlreiche Charaktere und Orte haben in der deutschen Version andere Namen als im Original. So wird die Universität Shiz zu Glizz, der Oz Dust Ballroom nennt sich Ozkothek und Figuren wie Madame Morrible und Boq hören auf die Namen Madame Akaber und Moq. Auch im Bild erscheinende Texte (auf Schildern oder auf Büchern) wurden für die Synchronfassung übersetzt.

Wicked auf Deutsch mit englischen Songs: Der Kompromiss

Wer schon einige Musicalfilme auf Deutsch geschaut hat, kennt das Konzept dieser "Synchron"-Fassung. Für die Variante "Deutsch mit englischen Songs" wurden Dialogpassagen komplett synchronisiert, während die Gesangseinlagen im englischen Originalton belassen und deutsch untertitelt wurden.

Vorteile:

Deutsche Synchro ohne Verzicht auf die Gesangskünste des Casts

Ihr bekommt die größtenteils live gesungenen Songs unverfälscht zu hören

Nachteile:

Die deutschen Lied-Untertitel können vom detailreichen Geschehen ablenken

Die vielen Wechsel zwischen (deutscher) Sprache und (englischem) Gesang können irritieren

Einige Personen und Orte haben in Dialogteilen und Songs andere Namen

Fazit: Für alle, die mit einer komplett englischen Fassung überfordert wären und nicht auf die starken Performances von Ariana Grande und Cynthia Erivo als Glinda und Elphaba sowie Jonathan Bailey als Winkie-Prinz Fiyero verzichten wollen, ist diese Fassung ein guter Kompromiss.

Wicked komplett auf Deutsch: Die Version für Musical-Fans

Diese Version ist tatsächlich eine Seltenheit unter den für den deutschen Raum lokalisierten Musicalfilmen. In dieser Fassung wurden nämlich auch die Lieder komplett auf Deutsch eingesungen. Das ist sonst eigentlich nur bei Animations- oder Disney-Filmen der Fall. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie Das Phantom der Oper, Cats oder den Netflix-Film Matilda.

Die Songs werden jedoch nicht komplett von den Synchronsprecher:innen der Charaktere gesungen, sondern teilweise von professionellen Sänger:innen wie Sabrina Weckerlin (Elphaba), Sophia Riedl (Glinda) und Philipp Büttner (Fiyero). Wie die Wicked-Songs auf Deutsch klingen? Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Clip überzeugen:

Wicked - Clip "Was fühl ich in mir" (Deutsch) HD

Vorteile:



Ihr müsst keine Untertitel lesen

Für Fans der deutschen Liedtexte von Michael Kunze

Zusätzliche (stimmliche) Cameos für Fans der deutschen Musicalversion

Nachteile:

Verlust des Live-Erlebnisses

Ihr bekommt Ariana Grande und Cynthia Erivo nicht zu hören

Hörbar unterschiedliche Sprech- und Gesangsstimmen im Fall von Elphaba und Fiyero

Wer die deutschen Liedtexte in- und auswendig kennt, stolpert teilweise über zugunsten der Lippensynchronität veränderte Texte (ein Beispiel: Die deutsche Version von "Popular" heißt nun nicht mehr "Heißgeliebt", sondern "Populär")

Fazit: Wer Filme am liebsten auf Deutsch schaut und mit Untertiteln Mühe hat, liegt hier richtig. Diese Fassung empfiehlt sich außerdem als Zusatzversion für alle Musical-Fans, die mit der deutschen Übersetzung von 2007 bestens vertraut sind – und alle Neugierigen, die "Frei und schwerelos" noch nicht zu ihren Ohrwürmern zählen.

Wicked in OV: Die Version für Puristen

Ihr habt es vielleicht schon geahnt: Die beste Version von Wicked ist natürlich das englische Original, das euch das beeindruckende Schauspiel und die Gesangskünste der Darstellenden rund um Ariana Grande und Cynthia Erivo in unverfälschter Gänze präsentiert.

Leider werdet ihr wohl kaum eine Kinovorstellung finden, die die OV-Fassung mit Untertiteln anbietet. Bis zur Heimkinoveröffentlichung (mit umfangreichen Untertiteloptionen) ist diese Version also vorerst nur zu empfehlen, wenn ihr mit der englischen Sprache vertraut seid.