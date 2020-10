Wie die ersten 30 Minuten von Armageddon: Im actiongeladenen Greenland-Trailer regnet es Meteoriten

Der Katastrophen-Actionfilm Greenland mit Gerard Butler kommt trotz Corona noch diesen Monat ins Kino. Der neue Trailer erinnert an das Spektakel aus Armageddon.

Dune ist verschoben, Bond 25 auch. Wonder Woman 1984 hält noch die Stellung, ein Start wird aber immer unwahrscheinlicher. Mindestens ein Blockbuster wird dieses Jahr noch in die Kinos kommen: Der Katastrophen-Film Greenland. Zu Gerard Butlers irrer Meteorit-Hatz gibt es jetzt einen neuen, langen, deutschen Trailer.

Der bombastische Greenland-Trailer erinnert an Armageddon

Ich musste beim Schauen direkt an den Meteoritenregen denken, der im ersten Drittel von Armageddon - Das jüngste Gericht auf die Erde und Bruce Willis niedergeht. Es sind die Vorboten des Kometen, den Willis und sein Bohr-Team im weiteren Verlauf des Films sprengen wollen, bevor er auf die Erde stößt, weil das einfach eine naheliegende Lösung ist.

Greenland entwirft ein ähnliches Katastrophen-Szenario, nur dass wir hier die gesamte, knapp 2-stündige Laufzeit mit einem Meteoriten-Hagel verbringen. Das sieht nach einem großen Spaß aus.

Seht den deutschen Greenland-Trailer

Greenland - Trailer (Deutsch) HD

Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, fragt ihr euch vielleicht, warum Greenland Greenland heißt und keinen spannenderen Titel hat, zum Beispiel nicht Greenland.

Im Trailer entpuppt sich Grönland (engl.: Greenland) als das Fluchtziel Nummer 1 von Gerard Butler und seiner Familie, die in den ersten sehr atmosphärischen Momenten des Trailers eigentlich nur aus der sicheren Ferne einem Kometenschauer zusehen wollten.

Erfolg trotz Corona: Wann kommt Greenland in die deutschen Kinos?

Greenland übersteht die Verschiebungswelle durch Corona, weil die Einspielerwartungen an den Blockbuster ohnehin nicht besonders groß waren. Der Gerard Butler-Film könnte nun von der Actiondürre im Kino profitieren und wäre sonst eher zwischen Tenet, Dune und Co. untergangen. Am 29. Oktober startet die Katastrophenaction in den deutschen Kinos.

In unseren Nachbarländern zahlte sich die Veröffentlichungsstrategie bereits aus. In Frankreich lockte er 600.000 Besucher unter Corona-Bedingungen in die Kinos, in Spanien sind es bisher 230.000 Zuschauer.

Habt ihr Lust auf Greenland?