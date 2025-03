"Wie ein Tier im Zoo": Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo verrät, warum sie die Serie wirklich verlassen hat

Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo spricht über die Gründe, warum sie einen Schritt von der beliebten Krankenhaus-Serie zurückgetreten ist, um sich anderen Projekten zu widmen.

Ellen Pompeo ist seit nunmehr 20 Jahren das Gesicht von Grey's Anatomy. Als damals noch eher unbekannte Schauspielerin, die zuvor nur kleine Nebenrollen in anderen Serien und Filmen zu verbuchen hatte, wurde Pompeo durch die Krankenhaus-Serie von Staffel zu Staffel zum Mega-Star.

Vor zwei Jahren traf sie die Entscheidung, einen Schritt von Meredith Grey zurückzutreten, um sich auch anderen Projekten zu widmen. Nun verriet Pompeo ausführlicher, was wirklich hinter der Entscheidung steckte.

Ellen Pompeo konnte Grey's Anatomy "nicht mehr machen"

Im Podcast Call her Daddy (via Variety ) erklärte Pompeo, dass sie sich von ihrer Arbeit bei Grey's Anatomy zunehmen eingeengt gefühlt habe:

Ich wusste nicht, was ich tun würde. Ich wusste nur, dass ich Grey's Anatomy nicht mehr machen konnte. Es ist zu dem Punkt gekommen, wo ich mich wie ein Tier im Zoo gefühlt habe. Ich bin eine große Anhängerin von Schicksal. Ich dachte, wenn es etwas gibt, für das ich bestimmt bin, dann wird es mich finden. Aber ich weiß, dass ich das hier verlassen muss.

Während des Gesprächs knüpfte Pompeo an viele verschiedene Themen an, die die beliebte Krankenhaus-Serie betreffen. Unter anderem sprach sie über das Ungleichgewicht bei der Bezahlung zwischen ihr und ihrem vorherigen Co-Star Patrick Dempsey, der Grey's Anatomy nach Staffel 11 verließ:

Um fair zu sein, lief es beim Fernsehen damals noch anders. [Patrick Dempsey] hatte vorher 13 Pilotfolgen gemacht. Nichts gegen ihn persönlich, nur generell, nur ein Mann kann 13 gescheiterte TV-Pilotfolgen gemacht haben, und sein Wert steigt, oder? Aber in aller Fairness, war sein Wert was er war. Er war damals ein größerer Star als ich. Niemand wusste, wer ich war. Jeder wusste, wer er war, also hat er das Geld verdient. Ich sage nicht, dass er es nicht verdient hat. Es ist nur, als Titelgeberin der Serie, hatte ich das gleiche verdient und das war schwerer zu bekommen.

2018 wurde Pompeo zur bestverdienendsten Schauspielerin in einer TV-Serie mit einer Gage von 20 Millionen US-Dollar pro Staffel. 2023 trat Pompeo als Hauptdarstellerin der Serie zurück. Seitdem fungiert sie weiterhin als Erzählerin und war zudem in einzelnen Folgen darauffolgender Staffeln zu sehen. So wird sie auch in Staffel 21 in einzelnen Folgen zurückkehren, die am 28. April 2025 auf Disney+ an den Start geht.

Mehr:

Ellen Pompeos erste Serie nach Grey's Anatomy kommt zu Disney+

Pompeos erstes großes Projekt seit Grey's Anatomy ist die Serie Good American Family, die am 19. März 2025 in den USA auf dem Streamer Hulu ihre Premiere feierte. In der True Crime-Serie schlüpft Pompeo in die Rolle von Kristine, die gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Kind adoptiert. Doch die beiden hegen langsam aber sicher den Verdacht, dass in der kleinen Natalia eine erwachsene Frau steckt, die sich nur als Kind ausgibt.

Die ersten beiden Episoden von Good American Family werden hierzulande am 7. Mai 2025 auf Disney+ zu sehen sein. Danach folgt wöchentlich eine Episode.