Wie gut ist Matrix 4 mit Keanu Reeves? Erste Reaktion zur Sci-Fi-Fortsetzung angeblich enthüllt

Im Dezember kehren Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in der Sci-Fi-Fortsetzung Matrix 4 als Neo und Trinity zurück. Laut einem neuen Gerücht wurde der Film bereits einem Testpublikum gezeigt.

Matrix 4 startet in sechs Monaten in den Kinos – und wir wissen so gut wie nichts über die Fortsetzung mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen. Nun wurde der Film angeblich einem Testpublikum gezeigt. Das behauptet zumindest Twitter-Nutzer David Manning. In drei Tweets teilt er seine ersten Eindrücke.

Testvorführungen großer Blockbuster sind nichts Ungewöhnliches. Sie finden oft mehrere Monate vor dem Kinostart statt, damit je nach Reaktion des Publikum, einzelne Details angepasst oder verändert werden können. Dennoch gilt es, Mannings Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Offiziell bestätigt sind Vorführungen von Matrix 4 nicht.

Matrix 4 heißt angeblich The Matrix Resurrections

Das erste, was aus Mannings Aussage hervorgeht, ist der Titel von Matrix 4. Offenbar heißt die Fortsetzung The Matrix Resurrections, was sich mit einem Leak Anfang des Jahres deckt. In einem inzwischen wieder gelöschten Instagram-Post von einem Mitglied der Produktion war ebenfalls von The Matrix Resurrections die Rede.

Manning ergänzt, dass in der Einladung zur Testvorführung der Film als "ein neuer Matrix-Film" angeteasert wurde. Im Kino erschien jedoch The Matrix Resurrections auf der großen Leinwand. Die Art und Weise, wie der Titel präsentiert wurde, soll an die beiden Vorgänger Matrix Reloaded und Matrix Revolutions erinnern.

Die erste Reaktion zu Matrix 4 mit Keanu Reeves

Doch nun zum richtig spannenden Teil: Was kommt mit Matrix 4 auf uns zu? Manning beschreibt die Fortsetzung als seltsam, fesselnd und überraschend witzig. Darüber hinaus wirft er das Wort "Meta" ein und stellt fest, dass der Film so ambitioniert ist, dass ihm diese Ambition zum Verhängnis wird. Laut Manning wird Matrix 4 die Fans erneut spalten.

Nach Matrix Reloaded und Matrix Revolutions erwartet uns somit scheinbar ein weiteres polarisierendes Kapitel der Matrix-Saga. Manning resümiert jedoch, dass die Menschen, die Gefallen an dem Film finden, ihn dafür umso mehr lieben werden. Im Wachowski-Œuvre sei Matrix 4 mehr in der Cloud Atlas- als in der Jupiter Ascending-Ecke einzuordnen.

Mehr im Podcast: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Für einen ersten Eindruck hört sich das durchaus plausibel an. Wir sind gespannt, ob in den nächsten Tagen noch weitere Berichte von Matrix 4-Vorführungen eintrudeln werden. Außerdem dürfte langsam, aber sicher der erste Trailer seinen Weg zu uns finden. Bis zum Kinostart abist es nicht mehr allzu weit.

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind (fast alle) - und in welchen nicht (CGI-Neo).

