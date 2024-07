Wie ist Deadpool & Wolverine? Erste Reaktionen machen mit einer Aussage nervös

Die ersten Marvel-Fans durften bereits einen Blick auf Deadpool & Wolverine werfen und teilen ihre Reaktionen im Internet. Wir geben euch einen Überblick, wie der MCU-Blockbuster ankommt.

In zwei Wochen startet Deadpool & Wolverine im Kino. Ausgehend von den Trailern dürfen wir uns auf einen multiversalen Leckerbissen à la Spider-Man: No Way Home freuen, der mit zahlreichen Cameos überrascht. Doch was hat der Film ansonsten zu bieten? Die ersten Reaktionen zeichnen ein konkreteres Bild des Marvel-Krachers.

Die Stars von Deadpool & Wolverine befinden sich aktuell auf Promo-Tour und stellen den heiß erwarteten MCU-Blockbuster in der ganzen Welt vor. In diesem Zuge gibt es ebenfalls Screenings, bei denen Fans 37 Minuten und 35 Sekunden aus dem Film zu Gesicht bekommen, wie Steven Gätjen bei der Pressekonferenz in Berlin verraten hat.

Wie so oft bei ersten Reaktionen dominiert auch im Fall von Deadpool & Wolverine der Hype. Vom besten Marvel-Film seit Avengers: Endgame ist die Rede. Wenn wir uns die Posts genauer anschauen, lässt sich jedoch einiges mehr über das gut gelaunte Crossover herausfinden, das Ryan Reynolds und Hugh Jackman ins MCU bringt.

Alle Cameos schon bekannt? Die Trailer zu Deadpool & Wolverine haben noch lange nicht alles verraten

Deadpool & Wolverine

Es gibt viel zu viele Beispiele, wo Trailer das Beste aus einem Film vorweggenommen oder sogar ganze Twists gespoilert haben (looking at you, Terminator: Genisys). Bei Deadpool & Wolverine ist das nicht der Fall. Bisher wurden aber nur Bruchteile aus dem Film enthüllt, was für Neugier sorgt, welche Überraschungen noch auf uns warten.

Auf Twitter schreibt Joe (@hzjoe03) , der bei einem der Screenings war:

Die Trailer haben nicht zu viel verraten, ein Großteil des Materials, das wir gesehen haben, stammt aus den ersten 30 Minuten oder so, und selbst dann waren in vielen dieser 30 Minuten Dinge, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Sie haben uns auch einen Ausschnitt der Dinge gezeigt, die nicht im Trailer waren, und die sahen unglaublich aus.

Blasser Marvel-Blockbuster? Der Look ist deutlich besser, als es die Trailer erwarten lassen

Deadpool & Wolverine

Die Trailer zu Deadpool & Wolverine mussten aufgrund blasser Farben und uninspirierter Bilder viel Kritik einstecken. Selbst ein erfahrener Hollywood-Regisseur wie Shawn Levy kann der oft gehegten MCU-Kritik nichts entgegenhalten, dass die Filme trotz riesiger Budgets visuell wenig hergeben. Doch es gibt Entwarnung.

Marvel-Fan Chris (@LuminousDagger) erklärt:

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Film auf der großen Leinwand 100-mal besser aussieht als das, was wir online gesehen haben. Die Farbkorrektur war kein Problem, und die Kameraführung in der Eröffnungsszene war wunderschön.

Dem stimmt Tom (@TomMCJL) zu:

Visuell? Der Film sieht sehr gut aus (vor allem auf der großen Leinwand) und man merkt, wie viel vor Ort gedreht wurde. Wer an Shawn Levy (dem Regisseur von Free Guy, Adam Project und einigen der besten Stranger Things-Folgen) gezweifelt hat, muss das nicht.

Haben die Figuren an Biss verloren? Wolverine & Deadpool leidet nicht unter Disney-Fox-Merger

Deadpool & Wolverine

Sowohl Wolverine als auch Deadpool stammen aus dem X-Men-Franchise, das in den 2000er und 2010er Jahren unter dem Dach von 20th Century Fox entwickelt wurde. Nachdem Disney das Studio aufkaufte, fürchteten viele Fans, dass die sonst recht ruppigen und frechen Figuren im MCU verwässert werden.

Wie aus Joes Tweet hervorgeht, brauchen wir uns aber keine Sorgen machen:

Trotz des Fox-Mergers fühlt sich [Deadpool & Wolverine] wie eine geradlinige Fortsetzung von Deadpool 2 an, was Story und Tonfall angeht. Nichts wurde zurückgeschraubt, der Humor funktioniert, und die Action ist wunderbar.

Chris fügt dem hinzu, dass der Merger sogar aktiv thematisiert wird:

Viele der Witze bauen auf dem Disney-Fox-Merger und Logan auf, was zu erwarten war, aber jeder Witz ist perfekt getimt und gut geschrieben.

Gibt es also keinen Haken? Doch, der Umgang mit Logan könnte Marvel-Fans spalten

Logan – The Wolverine

Es ist einer der wenigen Punkte, bei dem es für einige Marvel-Fans kritisch werden könnte. Deadpool & Wolverine macht sich nicht nur über Disney und Fox lustig, sondern auch über das X-Men-Erbe, zu dem der gelungene und sehr berührende Wolverine-Abschied Logan – The Wolverine zählt, der von vielen Fans geradezu verehrt wird.

Tom spricht eine Warnung aus:

Wenn ihr "Logan sollte nicht verspottet werden"-Fanatiker seid, solltet ihr euch auf einiges gefasst machen.

Wie bereits erwähnt, basieren die Reaktionen auf den ersten 37 Minuten. Insgesamt hat der Film eine Laufzeit von 127 Minuten. Wir dürfen also gespannt sein, wie Deadpool & Wolverine ankommt, wenn die ausführlichen Kritiken zum Kinostart erscheinen.

Die Filmjournalistin Emily Murray stimmt zuversichtlich:

[Das Team von Deadpool & Wolverine] hat seine Aufgabe verstanden und liefert mehr als ab – ich musste gleich beim ersten Gag lachen. Es ist dumm. Es macht Spaß. Ich kann es kaum erwarten, den Rest zu sehen.

Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe, der dieses Jahr die Leinwand erobert.