Wie Matrix, aber (noch) ekliger: Einen der besten Sci-Fi-Filme kann man umsonst streamen und viel zu wenige wissen es

Wer als Sci-Fi-Fan im Stream nach guter kostenloser Unterhaltung sucht, sollte sich bei Amazon oder Paramount+ unbedingt einen starken Film ansehen, der viele Ähnlichkeiten mit Matrix hat, aber eine entscheidende Sache in der Zukunft anders angeht.

1999 war das Jahr, in dem Matrix uns aus der Scheinwelt aufweckte und Simulation und Realität hinterfragen ließ. Im selben Jahr wie der Kultfilm der Wachowskis startete auch der Science-Fiction-Film eXistenZ von David Cronenberg, der künstliche Intelligenzen und Fantasiewelten auf ähnliche Weise, aber mit anderen Facetten auslotetet. Dieses teils herrlich eklige Sci-Fi-Juwel könnt ihr aktuell bei Amazon Freevee * gratis streamen.

Bei Amazon Freevee: Der Sci-Fi-Ekel von eXistenZ entfaltet eine besondere Faszination

In eXistenZ muss sich die Videospiel-Designerin Allegra (Jennifer Jason Leigh) mit ihrem Marketing-Lehrling Ted (Jude Law) auf die Flucht begeben. Gejagt vor mehreren Killern führt ihr Weg sie in ihre eigene Schöpfung: eine virtuelle Gaming-Welt, wo Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen.

Kinowelt eXistenZ: Jude Law

Wenn wir an Neos schleimverschmiertes erstes Erwachen in der Maschinenwelt denken, ist auch Matrix nicht ohne seine mit Ekel-Momente. Das Sci-Fi-Highlight eXistenZ zieht uns aber ganz konkret mit gruseliger Biotechnologie in seinen Bann. In der Zukunft des Films dienen statt elektronischen Spiele-Konsolen menschliche Körper als Schnittstelle zur virtuellen Realität. Per Nabelschnur, die ins Rückenmark eingeführt wird, kann man die Parallelwelt betreten. Wer diesen Bio-Port noch nicht besitzt, kann sich von Willem Dafoe als dubiosem Tankstellenbesitzer die Wirbelsäule anbohren lassen. David Cronenberg inszeniert all das als Meister des Body-Horrors maximal widerlich.

Mit knorpeligen Waffen, die Zähne abfeuern, lebendig pulsierenden Gewebe-Klumpen und unheimlich genutzten Körperöffnungen, zeichnet eXistenZ eine optisch deutlich abweichende Zukunftsvision zu anderen Sci-Fi-Filmen, die so häufig auf einen Hochglanz-verchromten, sauberen Look setzen. Die erzählerischen Parallelen zu Matrix mögen unübersehbar sein. Aber das hindert keine der beiden Sci-Fi-Visionen daran, ihre eigene Faszination zu entfalten. Und auch wenn Neos Geschichte die bekanntere ist, behaupten manche sogar, dass eXistenZ das bessere Matrix ist.

Sci-Fi-Meisterwerk, Comedy und mehr: 15 Serien-Geheimtipps, die ihr völlig umsonst streamen könnt

Weit abseits von Netflix und Co. gibt es zahlreiche Serien, die ihr komplett kostenlos ohne Abo streamen könnt. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber stellen wir euch 15 Geheimtipps vor.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben euch 15 fantastische Serien-Tipps aus den Programmen der kostenlosen Streaming-Angebote von Amazons Freeve bis hin zur ZDF Mediathek herausgesucht: vom Fantasy-Abenteuer bis zum vergessenes Sci-Fi-Meisterwerk.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.