Will Smith macht sich im Muskelkrieg schon wieder lächerlich – und will sogar, dass ihr ihn dafür auslacht

Will Smith macht im Muskelkrieg erneut eine eher schwache Figur. Das Internet hat mit seinem schmerzverzerrten Gesicht und Photoshop eine Menge Spaß.

Der Muskelkrieg ist ein beinhartes Pflaster. Wo Donnergott Chris Hemsworth und DC-Held Dwayne Johnson für ihre Rollen um die Wette trainieren, bleibt der Platz für Neueinsteiger so gering wie The Rocks Geduld mit zu leichten Gewichten. Will Smith versuchte trotzdem sein Glück gegen Bizeps-König Johnson und wirkte dabei ziemlich hilflos. Mit seinem neuesten Versuch folgt nun die nächste Blamage - aber das will Will Smith auch genau so.

Dwayne Johnson würde den Kopf schütteln: Will Smith macht sich extra zum Gespött

Anders als die anderen Muskelkrieger zwingt den Bad Boys-Schauspieler keine Superhelden-Rolle zum Hardcore-Training: Vielmehr tritt Smith gegen Johnson an, um seine Corona-Pfunde abzuspecken. Und dafür legt er sich mittlerweile mächtig ins Zeug, wie er nun auf Instagram beweist.

Das Bild ist ein einziges Manifest des Schmerzes. Die Tortur der Bauchmuskelübungen steht Smith ins zerfurchte Gesicht geschrieben, seine Augenbrauen heben sich auf der Suche nach Gnade und die Backenzähne verkrallen sich ineinander. Das sieht qualvoll aus, aber auch lustig: Sport ist eben Mord, das weiß jeder, dazu braucht man nicht erst tonnenschwere Gewichte wie The Rock. Und genau da setzt Smith an: Er will, dass ihr ihn auslacht.

Will Smith will zum Muskelkrieg-Meme werden – und kriegt seinen Wunsch

"BITTE, benutzt das Bild nicht, um mich in peinliche Situationen zu photoshoppen", schreibt Smith. Die kaum verhohlene Aufforderung, seinen vom Fitnessgerät gepeinigten Körper zum Internet-Meme zu machen, lässt sich insbesondere seine Fan-Community nicht zweimal sagen.

Gerade auf Will Smith's Facebook-Seite ist daraufhin die Hölle los: Will Smith mit Jet Pack, Will Smith bei Mario Kart oder als Simba, der über den Königsfelsen gehalten wird: Es gibt kein Fettnäpfchen, für das die Fans ihren Helden nicht aufs Photoshop-Katapult spannen. Und dann meldet sich der frischgebackene Muskelkrieger selbst mit einer Reaktion auf die Memes zurück.

Wer bis dahin seine Bitte um Nachsicht für echt hielt, wird von Smith eines Besseren belehrt. "Ihr habt mich in die Pfanne gehauen!", schreibt er einen Tag später auf Instagram - und hat gleich seine Top 5 an Photoshop-Verunglimpfungen mitgebracht.

Ob als E.T. im gleichnamigen Sci-Fi-Klassiker, neben Chewbacca im Star Wars-Cockpit des Millenium Falken oder bei der Geburt eines Kindes, Will Smiths Pein hat sich als äußerst memefähig erwiesen.

Trotz Will Smith-Memes: Dwayne Johnson bleibt Muskelkönig

Ob Smiths Muskelkrieg-Kontrahenten von seinen Sperenzchen Wind bekommen haben, ist nicht bekannt. Bizeps-König Dwayne Johnson ist für seinen knappen Zeitplan berüchtigt. Sollte er aber etwa im Fast & Furious-Franchise komplett ersetzt werden, könnte er auf Smiths Meme-Allüren aufmerksam werden.

Womöglich trainieren die beiden Schauspiel-Kollegen dann gemeinsam und The Rock jagt Smith durch ein eisenhartes Training mit gelegentlichen aufbauenden Worten. Etwa so wie Simba und das hypermuskulöse Sternbild seines Vaters.

