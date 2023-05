"Wir könnten die ganze Welt vernichten": Der neue Trailer von Sci-Fi-Genie Christopher Nolan ist ein 3-minütiges Spannungsmeisterwerk

Nach dem Science-Fiction-Blockbuster Tenet meldet sich Christopher Nolan dieses Jahr mit Oppenheimer im Kino zurück. Der neue Trailer kommt mit Überlänge und jeder Menge Nervenkitzel daher.

Nachdem sich Christopher Nolan mit Tenet einmal mehr als einer der besten Science-Fiction-Regisseure unserer Zeit bewiesen hat, taucht er im Zuge seines nächsten Films in die Vergangenheit ein. Oppenheimer erzählt die Geschichte des Wissenschaftlers und Physikers J. Robert Oppenheimer, der als Vater der Atombombe gilt.

Seit Ankündigung des Projekts ist klar, dass es sich um kein gewöhnliches Biopic handelt. Nolan hat den Stoff in einen nervenaufreibenden Kriegs-Thriller verwandelt, wie der neue Trailer zeigt. In drei spannungsgeladenen Minuten tauchen wir ein in eines der wichtigsten Ereignisse der Geschichte der Menschheit, wie es in der Vorschau heißt.

Neuer Christopher Nolan-Film: Der Oppenheimer-Trailer läutet den Countdown zur Zündung der ersten Atombombe ein

Cillian Murphy (Inception, Batman Begins) spielt die Rolle von J. Robert Oppenheimer, der zu spät erkennt, welche Auswirkungen sein Schaffen wirklich hat. "Wir könnten die ganze Welt vernichten", so die warnenden Worte im neuen Oppenheimer-Trailer.



Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Oppenheimer schauen:

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Oppenheimer basiert auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Das Drehbuch hat Nolan selbst geschrieben. Nach Dunkirk markiert Oppenheimer seinen zweiten Film, der den Zweiten Weltkrieg als erzählerischen Rahmen nimmt. Dieses Mal liegt der Fokus auf dem Manhattan-Projekt.



Wann startet Christopher Nolans Oppenheimer im Kino?

Obwohl es kürzlich Verwirrung um den Kinostart von Oppenheimer gab, startet der Film nach wie vor am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Vertrieben wird Oppenheimer von Universal, nachdem sich Nolan aufgrund eines Kino vs. Streaming-Konflikts von seinem langjährigen Filmstudio Warner Bros. getrennt hat.

