Fürchtet sich Christopher Nolan vor Barbie? Verwirrung um den Start des Atombomben-Films Oppenheimer

Oppenheimer, der neue Film von Christopher Nolan, sollte eigentlich zusammen mit Barbie ins Kino kommen. Eine neue Aussage deutet jedoch an, dass der Geschichts-Thriller erst später startet.

Gestern wurde das Programm der diesjährigen Cannes-Ausgabe bekannt gegeben. Einmal mehr finden sich an der Côte d'Azur die großen Namen des Weltkinos ein. Der größte Name im Line-up: Martin Scorseses. Der Meisterregisseur bringt seinen 200 Millionen US-Dollar teuren Killers of the Flower Moon zum Festival.

Zwei andere Filme fehlen dagegen: Barbie und Oppenheimer. Vor ein paar Monaten noch war sich die Filmwelt einig, dass Greta Gerwig und Christopher Nolan mit ihren neuen Werken in Cannes vertreten sind. Seit gestern wissen wir jedoch, dass die heiß erwarteten Filme nicht ins Rennen um die Goldene Palme gehen werden.

Cannes-Chef verwirrt: Macht Oppenheimer den Weg frei für Barbie und startet erst Ende des Jahres?

Als Variety bei Festival-Direktor Thierry Fremaux nachgefragt hat, ob dennoch die Chance besteht, dass Oppenheimer nachträglich ins Cannes-Programm aufgenommen wird, verriet dieser, dass der Film nicht rechtzeitig fertig wird.

Leider nein. Ich hätte [Oppenehimer] liebend gern [im Programm] gehabt, aber der wird Ende des Jahres als Teil der Award-Strategie [von Universal] veröffentlicht. Oppenheimer und Barbie sind die beiden Filme, bei denen ich es am meisten bereue, dass ich sie nicht bekommen habe. Aber sie werden bis Mai nicht fertig sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Oppenheimer schauen:

Oppenheimer - Trailer (Deutsch) HD

Eine Information in Fremaux' Antwort stiftet Verwirrung: Er sagt, dass Oppenheimer erst Ende des Jahres veröffentlicht wird. Das überrascht, denn bisher sollte das Biopic über J. Robert Oppenheimer am selben Tag wie Barbie in den Kinos starten. In Deutschland wäre das der 20. Juli 2023. Vom Ende des Jahres sind wir hier weit entfernt.

Christopher Nolans Oppenheimer wurde bisher nicht offiziell verschoben, möglich ist es trotzdem

Ist Nolan etwa eingeknickt, nachdem er den großartigen Barbie-Trailer gesehen hat? Die Antwort ist vermutlich weniger dramatisch. Entweder nimmt es Fremaux mit Daten nicht so genau oder Universal hat sich tatsächlich dazu entschieden, Oppenheimer zu verschieben, um den Film besser für die bevorstehende Award-Saison zu positionieren.

Wer einen Oscar oder andere Filmpreise gewinnen will, wählt in Hollywood meistens einen Herbst-Start. Die Filmfestivals Venedig, Telluride und Toronto haben sich in den vergangenen Jahren oft als perfekte Startrampe für eine erfolgreiche Award-Kampagne bewiesen. Diesen Weg könnte Universal nun auch mit Oppenheimer gehen.

Offiziell wurde der Film bisher allerdings nicht verschoben. Laut aktuellem Stand kommt Oppenheimer nach wie vor am 20. Juli 2023 in die deutschen Kinos.

