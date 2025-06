Wird Nolans Halbbruder Pete in The Rookie je zurückkehren? Das sagt der Serienmacher nach 3 Jahren

The Rookie wäre nicht dieselbe Serie, würde nicht jede Straßenecke von schrägen Nebenfiguren bevölkert. Doch apropos schräg: Was ist aus Pete Nolan geworden?

In The Rookie ist Fans die gegensätzliche Dynamik zwischen dem Gutmensch John Nolan (Nathan Fillion) und Chaosmagnet Pete (Pete Davidson) ans Herz gewachsen. Doch wo steckt Pete eigentlich seit drei Jahren? Der Serienmacher hat sich ein Herz gefasst und klärt uns auf.

Wir dürfen auf ein Wiedersehen mit Pete Nolan in The Rookie Staffel 8 hoffen

Kürzlich gab Yahoo! Entertainment Einblick in die neuesten Entwicklungen am Set von The Rookie. Anscheinend wird der US-Comedian und Schauspieler Pete Davidson (King of Staten Island, The Suicide Squad) in seiner beliebten Rolle zurückkehren.

In The Rookie hatte Pete seinen ersten Auftritt in Staffel 2, wo er das Leben von Hauptfigur John Nolan mit turbulenter Lässigkeit durcheinander wirbelt. Denn plötzlich lernt Nolan einen Halbbruder kennen, von dessen Existenz er zuvor nie etwas geahnt hat. Es folgten zwei weitere unterhaltsame Gastauftritte in Staffel 4. Seitdem ist es aber verdächtig still um Pete geworden.

Immerhin befinden wir uns schon am Ende von Staffel 7. Doch Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle) gab im Gespräch mit Deadline Entwarnung:

Pete Davidson ist jemand, den wir unbedingt zurückholen wollen, und er liebt es, die Show zu machen. Seine Vertreter:innen haben sich bei uns gemeldet, um ihn für die Show zu gewinnen. Es geht nur darum, einen Termin zu finden, an dem er tatsächlich verfügbar ist, denn er ist sehr beschäftigt.

Laut Hawley ist nicht nur Pete im The Rookie-Universum, sondern auch Pete Davidson in unserer Realität Termin-technisch verdammt schwer zu fassen.

Der Serienmacher scheint aber optimistisch, dass es in der kommenden 8. Staffel bereits zur lang ersehnten Rückkehr des Fan-Lieblings kommen könnte. Das Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit ist also auf beiden Seiten gegeben.