"Wirklich schlechte Performance": Eddie Redmayne gesteht Fehler in Sci-Fi-Blockbuster des Matrix-Teams ein

Eddie Redmayne hat sich durch seine Arbeit an Jupiter Ascending nicht gerade mit Ruhm besudelt. Dennoch würde er mit den Wachowskis wohl wieder zusammenarbeiten.

Vom Oscar-Gewinner zur Goldenen Himbeere in einem Jahr – das schafft nicht jeder Star. Nach seinem Sieg für Die Entdeckung der Unendlichkeit als bester Hauptdarsteller 2015 folgten im Folgejahr gleich die Nominierung für einen weiteren Oscar und die Preisverleihung des Negativpreises.

Für Jupiter Ascending hat Eddie Redmayne die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller erhalten. Eine Entscheidung, die der Schauspieler nachvollziehen kann.

In dem Sci-Fi-Film spielt Redmayne den Bösewicht

Jupiter Ascending kam 2015 ins Kino und wurde von den Wachowski-Schwestern (Matrix) geschrieben und inszeniert. Redmayne spielt darin einen galaktischen Alien-Adligen, der sich mit seinen Geschwistern um die Herrschaft über die Erde kabbelt.

Ihm kommt allerdings die Immigrantin Jupiter Jones (Mila Kunis) in die Quere, die sich in den USA als Reinigungskraft verdingen muss, und einen besonderen genetischen Code besitzt. Sie ist nämlich die Reinkarnation der verstorbenen Königin des Universums – und hat damit Anspruch auf deren Erbe. Daraufhin will Redmaynes Schurke sie tot sehen.

Eddie Redmayne ging bei seiner Performance in Jupiter Ascending zu weit

In einem Video von GQ rekapitulierte Eddie Redmayne 2018 seine ikonischsten Rollen. Auch seine Darstellung von Balem Abrasax in Jupiter Ascending kam dabei zur Sprache. Für die Rolle hat Redmayne sich einen besonderen Kniff aufgrund der Hintergrundgeschichte des Charakters ausgedacht:

Meinem Charakter wurde von diesem Wolfsmenschen der Kehlkopf herausgerissen, also traf ich die etwas gewagte Entscheidung – die ich für richtig hielt.

Eddie Redmayne sprach in dem Film sehr leise und klang heiser. Die Entscheidung wurde von den Regisseurinnen Lilly und Lana Wachowski durchgewunken. Redmayne mochte die Freiheiten, die die Regisseurinnen ihm ließen. Am Ende sorgte diese Freiheit jedoch dafür, dass Redmayne mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet wurde. Die Verantwortung übernimmt er allerdings alleine:

Ich gewann dafür einen Preis für die schlechteste Leistung des Jahres. Also, ja, es war eine ziemlich schlechte Leistung meinerseits.

Redmaynes Karriere erholte sich von dem Rückschlag

Im selben Jahr erhielt er auch eine Nominierung als bester Hauptdarsteller für The Danish Girl. Die Performance in Jupiter Ascending können wir also eher als einen Ausrutscher betrachten, denn als wirkliche Wertung seiner schauspielerischen Qualitäten.

Wer Redmayne von seiner – im Vergleich zum Sci-Fi-Film – zurückhaltenden Seite sehen will, kann das aktuell in der Thriller-Serie The Day of the Jackal tun, die bei Sky und WOW streamt. Daring gibt er einen kühlen Auftragskiller, der einen Milliardär umbringen soll. Bei der Moviepilot-Community kommt das gut an: Die Neuverfilmung von Frederick Forsyths Roman hat eine Durchschnittsbewertung von 7,4 Punkten.