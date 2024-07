Wo die Lüge hinfällt bei Netflix: Die wohl ikonischste Szene des Films hätte Glen Powell fast das Leben gekostet und der Grund ist völlig absurd

Wo die Lüge hinfällt ist frisch zu Netflix gekommen und dass selbst die Dreharbeiten zu einer Romantikkomödie nicht ohne Lebensgefahr ablaufen, verriet Glen Powell zur wohl eindrücklichsten Szene.

Glen Powell mach aktuell nicht nur als Pseudo-Hitman in A Killer Romance und Tornado-Cowboy in Twisters die Kinos unsicher, sondern hält jetzt auch Netflix fest im Griff. Seine romantische Komödie Wo die Lüge hinfällt hätte ihn beim Dreh allerdings fast Kopf und Kragen gekostet.

Jetzt bei Netflix: In Wo die Lüge hinfällt gab sich Glen Powell lebensgefährlich die Blöße

Wo die Lüge hinfällt mauserte sich als Kassenschlager zur RomCom-Sensation im Kino und ist nun nach wenigen Monaten zu Netflix gekommen. Klar, dass der Hit sich da prompt an die Spitze der Netflix-Charts setzte. In dem Liebesfilm geben Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) auf einer Hochzeit in Australien vor, ein Paar zu sein, obwohl sie sich auf den Tod nicht ausstehen können. Während in der Geschichte die Funken fliegen, war der Tod beim Dreh aber tatsächlich nicht fern.

Sony Besagte gefährliche Szene in Wo die Lüge hinfällt

In einer der wohl eindrücklichsten Szenen von Wo die Lüge hinfällt (in Minute 44) entblößt sich Glen Powell an einem Abhang aus Angst vor einer Spinne in seiner Kleidung. Fluchend reißt er sich die Sachen vom Leib und schleudert sie in den Abgrund, bis er splitterfasernackt dasteht. Gegenüber Variety verriet der Darsteller später, wie der Dreh dieses Moments ihn in ernsthafte Gefahr brachte:

Deine Kleidung direkt neben einer Klippe auszuziehen, ist nicht besonders sicher. Niemand hat am Set über dieses Sicherheitsrisiko gesprochen, als ich fast in den Abgrund zu Tode gestürzt wäre, weil ich meine Hose zu schnell ausgezogen habe. Aber es ist eine wirklich lustige Szene, das war es also wert.

Es war nicht das einzige Mal, dass Glen Powells Leben wegen des Films Wo die Lüge hinfällt bedroht war: Fast wäre es beim Dreh auch zu einem Helikopter-Absturz gekommen. Sich die Komödie bei Netflix anzusehen, ist aber zum Glück völlig ungefährlich.

Podcast zu Netflix und Co.: Die besten Serien 2024 (bisher)

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 20 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2024.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den bisherigen Serien-Highlights des Jahres finden sich nicht nur Schwergewichte wie Netflix' epische Fantasy-Verfilmung Avatar, Amazons Videospiel-Adaption Fallout oder neue Staffeln von beliebten Serien-Hits wie The Boys und House of the Dragon, sondern auch spannende Geheimtipps.