"Würde das nie anfassen": Bridgerton-Star erteilt neuer Harry Potter-Serie knallharte Absage

Während der Cast der neuen Harry Potter-Serie wächst, hat Bridgerton-Star Nicola Coughlan klare Prioritäten, warum sie niemals in dem Remake mitspielen würde.

Die Harry Potter Serie besetzt aktuell den Cast des großen Fantasy-Remakes und hat letzte Woche die ersten 6 Cast-Mitglieder offiziell verkündet. Nicht jeder Star will aber in der Neuauflage dabei sein. Die irische Schauspielerin Nicola Coughlan, die in Netflix' Erfolgsserie Bridgerton die Hauptrolle der Penelope spielt, erteilte dem Hogwarts-Wiedersehen jetzt eine klare Absage.

Bridgerton-Star Nicola Coughlan würde die Harry Potter-Serie wegen J.K. Rowling nie anfassen

Der Grund, warum der Bridgerton-Star eine Rolle in der Harry Potter-Serie nicht einmal in Betracht ziehen würde, heißt J.K. Rowling. Die Autorin der Buchvorlage fiel in den letzten Jahren immer wieder mit transfeindlichen Aussagen auf und ist als ausführende Produzentin in die neue Serie involviert.

Als der oberste Gerichtshof Großbritanniens kürzlich das Urteil abgab, dass die Definition einer Frau von ihrem biologischen Geschlecht und nicht ihrem sozialen Geschlecht (Gender) abhängt, unterstützte die Harry Potter-Schöpferin diese Entscheidung öffentlich. Coughlan kommentierte daraufhin eine Überschrift von The Cut ("Ein neues Tief für J.K. Rowling: Die berüchtigte TERF-Autorin feierte die Niederlage von Trans-Frauen, die ihre Rechte im Vereinigten Königreich verloren, mit einer Zigarre"):

Deine neuen Harry Potter-Kumpel kannst du behalten. [Die Serien-Neuverfilmung] würde ich nicht mal mit einer 3 Meter langen Stange anfassen.

Bridgerton-Schauspielerin Nicola Coughlan setzt sich als Ally öffentlich für die Rechte von trans Menschen ein: So startete sie zuletzt einen Spendenaufruf, der mittlerweile laut them schon über 70.000 britische Pfund (ca. 81.000 Euro) gesammelt haben soll. Bei ihrem Aufruf erklärte sie:

Eine ohnehin schon an den Rand gedrängte Gemeinschaft [mit diesem Gerichtsurteil] weiter angegriffen zu sehen, dreht mir den Magen um. Und Menschen zu sehen, die das feiern, macht es noch widerwärtiger.

Da die Harry Potter-Serie nur mit J.K. Rowlings Unterstützung entstehen kann, werden wir Coughlan demnach nie in der Besetzung des Serien-Remakes finden, weil die Darstellerin damit das Gefühl hätte, die transfeindliche Autorin zu unterstützen.

Bridgerton zeigte sich bei Netflix zuletzt als aufgeschlossene Serie: In der letzten Staffel, die Nicola Coughlan als Hauptfigur anführte, wurde die Buchvorlage zugunsten queerer Storylines verändert.



